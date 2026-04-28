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TARA STOJANOVIĆ

Pjevačica čeka drugo dijete sa fudbalerom iz Afrike

Podsjetimo, Odada ju je nedavno zaprosio, o čemu je Tara također obavijestila svoje pratioce

Tara i njen izabranik. Instagram

E. A.

28.4.2026

Pjevačica Tara Stojanović, poznata po učešću u muzičkom takmičenju Pinkove zvezdice, očekuje drugu bebu sa svojim izabranikom, fudbalerom Ričard Odada.

Par već duže vrijeme uživa u vezi, iako ga mlada pjevačica ne eksponira često u javnosti.

Nedavno je na društvenim mrežama podijelila fotografiju trudničkog stomaka, pokazujući kako uživa na stadionu. I ranije je objavom otkrila da očekuju drugo dijete.

Podsjetimo, Odada ju je nedavno zaprosio, o čemu je Tara također obavijestila svoje pratioce.

Ranije su učestvovali i u zajedničkom izazovu, odgovarajući na 22 pitanja, gdje su pokazali koliko se dobro poznaju, s obzirom na to da su na većinu dali iste odgovore.

– Želimo, želimo da imamo puno djece. Ja želim desetero – rekla je Tara u izjavi za IDJ TV, dok je njen partner, kojeg pjevačica često oslovljava kao Marko, bio saglasan s njenom željom.

Tara. Instagram

Prije veze s Odadom, Tara je bila u dugogodišnjoj vezi s Dejvid Ojon, koji se bavi košarkom i muzikom. U tom periodu odlučila je da svoj privatni život više ne izlaže javnosti.

– Odlučila sam da više ne pokazujem svoj privatni život online i tu se svaka priča završava. Niko nikad neće saznati da li smo mi zajedno ili nismo – izjavila je tada.

Dodala je i da je prošla kroz težak period zbog negativnih komentara:

– Preživjela sam pakao. Iako sam svjesna da sam u svijetu gdje je sve javno i gdje svi komentarišu, mnogi su pretjerali i bilo je dosta odvratnih komentara. Ne želim sebe i njega izlagati tome – poručila je pjevačica.

# TARA STOJANOVIĆ
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