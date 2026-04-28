Pjevačica čeka drugo dijete sa fudbalerom iz Afrike

Pjevačica Tara Stojanović, poznata po učešću u muzičkom takmičenju Pinkove zvezdice, očekuje drugu bebu sa svojim izabranikom, fudbalerom Ričard Odada.

Par već duže vrijeme uživa u vezi, iako ga mlada pjevačica ne eksponira često u javnosti.

Nedavno je na društvenim mrežama podijelila fotografiju trudničkog stomaka, pokazujući kako uživa na stadionu. I ranije je objavom otkrila da očekuju drugo dijete.

Podsjetimo, Odada ju je nedavno zaprosio, o čemu je Tara također obavijestila svoje pratioce.

Ranije su učestvovali i u zajedničkom izazovu, odgovarajući na 22 pitanja, gdje su pokazali koliko se dobro poznaju, s obzirom na to da su na većinu dali iste odgovore.

– Želimo, želimo da imamo puno djece. Ja želim desetero – rekla je Tara u izjavi za IDJ TV, dok je njen partner, kojeg pjevačica često oslovljava kao Marko, bio saglasan s njenom željom.