Bred Pit više ne želi pred oltar: Razlog višegodišnje porodične nesuglasice i traumatičan razlog

Slavni holivudski glumac Bred Pit (Brad Pitt) navodno je donio odluku da više ne staje na ludi kamen.

Kako prenosi Daily Mail, razlog za to su traumatičan razvod od Anđeline Džoli (Angelina Jolie) i višegodišnje porodične nesuglasice koje su uslijedile.

Pravna bitka s Džoli

Iako je 62-godišnji glumac od 2022. godine u stabilnoj vezi sa 33-godišnjom dizajnerkom nakita Ines de Ramon, izvori bliski njemu navode da ponovno vjenčanje i proširenje porodice nisu u planu, uprkos tome što je u ovoj vezi pronašao mir i podršku.

- Ima sjajnu partnerku koju veoma cijeni, ali nema žurbe u tom pravcu - rekao je jedan izvor.

Brak između Pita i Džoli zvanično je okončan 2016. godine, ali je njihova komplikovana pravna bitka trajala sve do 2024. godine.

Međutim, bivši supružnici i dalje na sudu rješavaju spor oko vlasništva nad luksuznim francuskim imanjem Šato Miraval (Château Miraval).

Porodični problemi

Pored imovinskih problema, glumac se suočava i sa potpunim prekidom kontakta sa njihovo šestoro djece (Medoksom, Paksom, Zaharom, Šajlo, Noksom i Vivijen).

- Postojala je kampanja udaljavanja koju je sprovela Džoli i koja je bila uspješna - rekao je izvor za Daily Mail.

Izvori naglašavaju da je netrpeljivost među bivšim supružnicima ogromna.

- Potpuno je udaljen od djece i to ga veoma pogađa - dodao je isti izvor.

Otuđenost u porodici ponovo je dospjela u javnost kada glumac nije prisustvovao diplomiranju kćerke Zahare na Spelman koledžu u Atlanti.

Kontakt s kćerkom

Mediji prenose da Pit nije bio u kontaktu sa kćerkom ni prije samog događaja, a dodatnu pažnju privuklo je to što je Zahara tokom ceremonije javno izostavila očevo prezime.

Izvori bliski Anđelini Džoli tvrde da je glumac sam izabrao da se ne pojavi.

- Ništa ga nije sprečavalo da dođe. Ili da je makar posjeti. Taj dan bio je posvećen njenom uspjehu, a ne pitanju da li je on spreman da prisustvuje - poručuje izvor blizak Džoli.

S druge strane, strana bliska Bred Pitu oštro odbacuje ove optužbe i prebacuje krivicu na bivšu suprugu.

- Ne možete istovremeno promovisati potpuno otuđenje i kritikovati nekoga što nije došao na događaj kada ste se postarali da tamo ne bude dobrodošao. To nije situacija koju je on stvorio - rekao je izvor za Daily Mail.