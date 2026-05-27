Karleušu pitali za Duška Tošića i njegovu novu djevojku: "Mislim da je ovo izmišljotina"

Novinari su pitali srbijansku pjevačicu Jelenu Karleušu da prokomentariše navode da je njen bivši suprug, bivši fudbaler Duško Tošić, navodno započeo novu ljubavnu vezu.

Na početku je kratko izbjegavala komentar, navodeći: “Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem”, rekla je za Telegraf.rs, ali je ipak nastavila govoriti o temi.

Na pitanje novinara zna li da je njegova nova djevojka prati na društvenim mrežama, odgovorila je: "Je l'? Super, sve djevojke manje - više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom svijeta".

Na dodatno insistiranje novinara da prokomentariše njegovu novu vezu, rekla je: “Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene? Imate njegov telefon”.

Dodala je i da s njim nema komunikaciju osim kada su u pitanju njihove kćerke Atina i Nika.

- Spavam sa mačkama, spavam sa mačkama. Apsolutno mi neće nedostajati - kazala je uz osmijeh.

Podsjetimo, srbijanski mediji su ranije objavili da je Duško Tošić u vezi sa 10 godina mlađom Norom, što je on i potvrdio.

- Istina je. U sretnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je za portal Direktno.