Kim Kardašijan opet pretjerala: Evo šta je sada uradila

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) našla se na meti oštrih kritika ljubitelja Formule 1 nakon što je na Velikoj nagradi Monaka ignorisala poznatog reportera Martina Brandla.

Ignorisala reportera

Incident se dogodio na startnom gridu uoči trke, kada je Brandl pokušao da uzme kratku izjavu od Kim i njene sestre Kloi (Chloe).

Umjesto odgovora na pitanja o tome kako se osjeća i da li uživa u vikendu, Kim je ignorisala reportera i gledala u stranu, dok je obezbjeđenje reagovalo, nakon čega je razočarani Brandl pred kamerama konstatovao da od razgovora nema ništa.