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RUŽAN POTEZ

Kim Kardašijan opet pretjerala: Evo šta je sada uradila

Mnogi osudili njeno ponašanje kao nepristojno i prepotentno

Kim Kardašijan. People

B. S.

prije 57 minuta

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) našla se na meti oštrih kritika ljubitelja Formule 1 nakon što je na Velikoj nagradi Monaka ignorisala poznatog reportera Martina Brandla. 

Ignorisala reportera

Incident se dogodio na startnom gridu uoči trke, kada je Brandl pokušao da uzme kratku izjavu od Kim i njene sestre Kloi (Chloe). 

Umjesto odgovora na pitanja o tome kako se osjeća i da li uživa u vikendu, Kim je ignorisala reportera i gledala u stranu, dok je obezbjeđenje reagovalo, nakon čega je razočarani Brandl pred kamerama konstatovao da od razgovora nema ništa.

Kim Kardašijan. AP

Lavina negativnih komentara

Ovaj potez izazvao je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi osudili njeno ponašanje kao nepristojno i prepotentno, ističući da slavne ličnosti na gridu moraju imati poštovanja prema medijima.

S druge strane, dio javnosti stao je u njenu odbranu, tvrdeći da niko nije u obavezi da daje intervjue.

Kim i Kloi su u Monako stigle jahtom kako bi podržale Luisa Hamiltona, sedmostrukog šampiona koji vozi za Ferari, s kojim je Kim u emotivnoj vezi od početka 2026. godine.

Video pogledajte OVDJE

# KIM KARDASHIAN
# MONACO
# F1
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