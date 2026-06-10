Marijina borba za sina trajala godinama: Cijena surogat procesa dostigla skoro 200.000 dolara

Pjevačica Marija Šerifović prije tri godine sina je dobila uz pomoć surogat majke, a za cijeli proces u Americi morala je izdvojiti između 160.000 i 193.000 dolara.

Naime, Marija je prije dvije godine dobila sina Maria uz pomoć surogat majke. Pjevačica je tada govorila o procesu kroz koji je prošla, a sada je pjevačica Nada Obrić otkrila da je surogat majka, koja je na svijet donijela malog Maria, udata žena, ima svoje dijete i veoma je obrazovana.

- Kakve je ona uvjete dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mlijeko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dijete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - rekla je Nada Obrić za domaće medije.

I Marija Šerifović je u svojoj ispovijesti govorila o surogat majci i cijelom procesu:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civiliziranim ljudima, ljudi sjede ispod kamena. Ja sjedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sjede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahtijeva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući. Tamo se ne radi o ropstvu.