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Marijina borba za sina trajala godinama: Cijena surogat procesa dostigla skoro 200.000 dolara

Šerifovićka je prije tri godine dobila dete uz pomoć surogat majke, a za to je morala da plati čitav niz stavki

Marija Šerifović - Avaz
Marija Šerifović sa sinom - Avaz
Marija Šerifović - Avaz
Marija Šerifović - Avaz
Verica i Marija Šerifović - Avaz
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M. K. V. / Blic

prije 1 sat 7 minuta

Pjevačica Marija Šerifović prije tri godine sina je dobila uz pomoć surogat majke, a za cijeli proces u Americi morala je izdvojiti između 160.000 i 193.000 dolara. 

Naime, Marija je prije dvije godine dobila sina Maria uz pomoć surogat majke. Pjevačica je tada govorila o procesu kroz koji je prošla, a sada je pjevačica Nada Obrić otkrila da je surogat majka, koja je na svijet donijela malog Maria, udata žena, ima svoje dijete i veoma je obrazovana.

- Kakve je ona uvjete dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mlijeko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dijete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - rekla je Nada Obrić za domaće medije.

I Marija Šerifović je u svojoj ispovijesti govorila o surogat majci i cijelom procesu:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civiliziranim ljudima, ljudi sjede ispod kamena. Ja sjedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sjede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahtijeva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući. Tamo se ne radi o ropstvu.

Marija je sve podredila sinu Mariju. Instagram

Procedura kroz koju je Marija prošla

- 20.000 – 30.000 dolara – dospijeva na početku procesa

Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena da sami obavljaju svakodnevne zadatke. Ali usluge agencije dolaze s visokom cijenom.

Surogat uparivanje:

- 12.000 – 20.000 dolara – dospijeva kada zatražite surogat

Uparivanje surogata vrši profesionalni regruter s pristupom mreži izvora.

Agencijske naknade:

- 8.000 – 10.000 dolara – dospijeva u dva dijela: po sastavljanju ugovora i u trećem tromjesečju

U tipičnom budžetu postoje dvije glavne pravne usluge: prva je izrada i izvršenje ugovora, druga je redosljed prije rođenja ili nakon rođenja. Oba su obavezna po zakonu u većini država.

Kompenzacija za surogat:

- 55.000 – 75.000 dolara – uplaćuje se u potpunosti po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu

Naknade klinike/IVF i transfer embriona:

- 25.000 – 35.000 dolara – dospijeva prilikom zakazivanja donacija ili IVF ciklusa

Prenatalna njega i nadzor:

- 5.000 – 10.000 dolara – plaća se mjesečno tijekom cijele trudnoće

Birokracija i povratak kući:

- 2.000 – 3.000 dolara – plaća se iz džepa, dok se usluge pružaju

# MARIJA ŠERIFOVIĆ
# SIN
# SUROGAT MAJKA
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