Eva Longorija i Toni Parker ponovo zajedno: 15 godina nakon burnog razvoda

Glumica Eva Longorija i bivša NBA zvijezda Toni Parker iznenadili su fanove zajedničkom fotografijom, čak 15 godina nakon razvoda koji je svojevremeno punio naslovnice svjetskih medija.

Longorija je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju nastalu tokom snimanja njenog kulinarskog projekta, na kojoj pozira sa Parkerom, Marijom Bravo i Alinom Peraltom, osnivačicama humanitarne organizacije Global Gift Foundation.

- Pogledajte ko nam je došao u posjetu… Jedini i neponovljivi TP - napisala je glumica uz fotografiju na kojoj se svi nasmijano druže u opuštenoj atmosferi.

Brojne reakcije

Objava je brzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su izrazili iznenađenje zbog srdačnog odnosa bivših supružnika.

- Ne mogu da vjerujem da ova fotografija zaista postoji. Vrijeme zaista liječi sve rane - napisao je jedan korisnik mreže X, dok su drugi primijetili da su očigledno ostali u dobrim odnosima uprkos burnoj prošlosti.

Longorija (51) i Parker (44) vjenčali su se 2007. godine, a njihov brak okončan je 2010. nakon skandala koji je uključivao optužbe za nevjerstvo. Razvod je zvanično finalizovan godinu kasnije.

Glumica je tada podnijela zahtjev za razvod nakon što je, prema pisanju medija, pronašla kompromitujuće poruke u Parkerovom telefonu upućene drugoj ženi.

Longorija je kasnije tvrdila da to nije bio jedini slučaj neprimjerenog ponašanja tokom njihovog braka, navodeći da je košarkaš imao kontakte sa drugim ženama i putem društvenih mreža.

Nakon razvoda otvoreno je govorila o periodu preispitivanja kroz koji je prolazila.

- Imala sam trenutke kada sam se pitala da li nisam dovoljno privlačna, dovoljno lijepa ili dovoljno pametna - izjavila je 2012. godine.

Ipak, kako je naglasila, brzo je shvatila da ne želi da krivicu traži u sebi.

Povezivali skandal sa Erin

- Društvo često misli da sa ženom nešto nije u redu ako je partner vara. Međutim, ja sam bila sigurna u to ko sam i shvatila da njegovi postupci nemaju veze sa mnom - rekla je tada.

Iako su mediji svojevremeno povezivali skandal sa Erin Beri, bivšom suprugom Parkerovog saigrača Brenta Berija, oboje su negirali da su imali aferu.

Parker je nakon razvoda uglavnom izbjegavao da govori o privatnom životu, navodeći da je utočište pronašao u košarci.

Eva Longorija se 2016. godine udala za meksičkog biznismena Hosea Pepea Bastona, sa kojim ima sina Santjaga, rođenog 2018. godine.

Toni Parker je 2014. godine oženio francusku novinarku Aksel Fransin. U tom braku dobio je sinove Džoša i Lijama, prije nego što su 2020. godine objavili da se razilaze.