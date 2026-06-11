Elizabet Harli proslavila 61. rođendan u bikiniju: Volim život više nego ikad

Britanska glumica Elizabet Harli obilježila je 61. rođendan objavom na društvenim mrežama koja je privukla veliku pažnju njenih pratilaca.

Zvijezda filma „Ostin Pauers“ podijelila je fotografiju sa plaže na kojoj pozira u žutom bikiniju, držeći veliku šarenu zastavu, dok se iza nje pruža pogled na more. Uz fotografiju je uputila emotivnu poruku povodom rođendana.

- Srećan rođendan meni! Nekada sam strahovala da će moj život sa svakom godinom biti manje uzbudljiv i da ću postajati sve umornija od svijeta. Međutim, sa zadovoljstvom mogu da kažem da ništa nije dalje od istine. Danas zaista volim život više nego ikada - napisala je Harli.

Glumica je istakla da se osjeća blagosloveno jer je okružena porodicom i prijateljima koji njen život čine ljepšim, a zahvalila se i svojim obožavaocima na dugogodišnjoj podršci.

- Ova godina je već bila prava vožnja puna događaja i jedva čekam da vidim šta slijedi - poručila je.