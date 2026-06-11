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BRITANSKA GLUMICA

Elizabet Harli proslavila 61. rođendan u bikiniju: Volim život više nego ikad

Mnogi su istakli da Harli izgleda znatno mlađe od svojih godina, dok su pojedini komentarisali da je “godine samo broj”

Elizabet Harli. Instagram

E. A.

prije 1 sat 12 minuta

Britanska glumica Elizabet Harli obilježila je 61. rođendan objavom na društvenim mrežama koja je privukla veliku pažnju njenih pratilaca.

Zvijezda filma „Ostin Pauers“ podijelila je fotografiju sa plaže na kojoj pozira u žutom bikiniju, držeći veliku šarenu zastavu, dok se iza nje pruža pogled na more. Uz fotografiju je uputila emotivnu poruku povodom rođendana.

- Srećan rođendan meni! Nekada sam strahovala da će moj život sa svakom godinom biti manje uzbudljiv i da ću postajati sve umornija od svijeta. Međutim, sa zadovoljstvom mogu da kažem da ništa nije dalje od istine. Danas zaista volim život više nego ikada - napisala je Harli.

Glumica je istakla da se osjeća blagosloveno jer je okružena porodicom i prijateljima koji njen život čine ljepšim, a zahvalila se i svojim obožavaocima na dugogodišnjoj podršci.

- Ova godina je već bila prava vožnja puna događaja i jedva čekam da vidim šta slijedi - poručila je.

Njeni pratioci ubrzo su preplavili objavu čestitkama i komplimentima na račun njenog izgleda. Mnogi su istakli da Harli izgleda znatno mlađe od svojih godina, dok su pojedini komentarisali da je “godine samo broj”.

Glumica je ranije sa pratiocima podijelila i savjete za fotografisanje u bikiniju. U objavi iz maja, kada je pozirala pored bazena u crno-bijelom bikiniju, priznala je da takvo fotografisanje može biti neprijatno, ali je otkrila svoj trik.

- Lezite! Čak i pri lošem osvjetljenju ili uz kamere mobilnih telefona visoke rezolucije, ako se dovoljno istegnete i stavite naočare za sunce, izgledaćete odlično - napisala je kroz šalu.

# ELIZABET HARLI
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