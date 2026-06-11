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Edita napušta Beograd, seli se u osmom mjesecu trudnoće: "Ne tražim adresu, tražim mir"

Pred sam porođaj, pjevačica kupila nekretninu na Avali, iako je nedavno sredila sobu za bebu, jedva čeka da sa nasljednicom boravi u svojoj novoj oazi

Edita Aradinović jedva čeka svoju nasljednicu. instagram

M. K. V. / Informer

prije 43 minute

Poznata pjevačica Edita Aradinović, koja je trenutačno u osmom mjesecu trudnoće, odlučila je, kako se navodi, da napravi veliku životnu promjenu i kupi nekretninu na Avali.

Iako je nedavno sredila sobu za bebu, ona se ipak seli van Beograda u potrazi za mirnijim okruženjem. Edita je putem Instagrama iznenadila svoje pratioce vijesti o kupovini kuće koja je trenutačno u fazi izgradnje.

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osjećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mjesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete vjerovati kakvu sam lokaciju našla - rekla je Edita.

Edita Aradinović se seli na Avalu. Foto: Instagram

Pjevačica je zatim na društvenim mrežama pokazala kako izgleda čitav kompleks s istim kućama i velikim dvorištem s bazenom, te otkrila kako jedva čeka da se tu useli sa svojom nasljednicom koja uskoro dolazi na svijet.

- Da, ja već mogu da zamislim kako se ovdje brčkam sa svojom djevojčicom i kako moji psi ovdje trče. Ja se nadam da poslije ovoga neću imati neke komšije s estrade, šalim se - dodala je pjevačica.

Inače, Edita broji sitno do porođaja, a sada je sa svojim pratiocima podijelila i djelić atmosfere iz svog doma, pokazujući kako je pripremila sobu za svoju nasljednicu.

Edita očigledno ništa nije prepustila slučaju – kutkom za mezimicu dominira nestvaran, ručno oslikani mural s motivima žirafa i tropskog cvijeća.

# AVALA
# KUĆA
# EDITA ARADINOVIĆ
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