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BLOKIRANA JOJ JE

Indi progovorila o haosu sa Editom: "Valjda će mi dozvoliti da vidim bebu"

Moja draga sestra Edita ponosi se time, sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju, istakla je pjevačica

Indi Aradinović - Avaz
Indi Aradinović - Avaz
Indi Aradinović - Avaz
Indi Aradinović - Avaz
Indi Aradinović - Avaz
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A. O.

prije 34 minute

Srbijanska pjevačica Indi Aradinović pojavila se na promociji albuma bivše Zadrugarke i reperke Die Kostić koja se okrenula novom poslu.

Indi je na događaj došla nasmijana i raspoložena, a onda je pomenula i svoj odnos sa trudnom sestrom Editom, pa otkrila da joj je blokirana, piše Telegraf.rs.

Ona je na početku otkrila da je raskinula.

- Veza na daljinu, treba dati šest mjeseci test, tri mjeseca kada su partneri konstantno zajedno, u istom gradu, u istoj sobi, u istom krevetu, za mene je ljubav ne može da bude ako nije konstantna.Nekad jesam, nekad nisam romantična, ne treba bježati od toga. Moj brak je trajao 90 dana. Treniram, živim zdravo, sama sam, uskoro punim 40, radujem se svojim budućim uspjesima.

Dodala je i da je u jednom periodu vjerovala da će jedan odnos prerasti u ozbiljnu životnu priču, ali da se to ipak nije dogodilo.

- Mislila sam da će to ići ka nekoj ozbiljnijoj priči, i on je tako mislio, išli smo zajedno ka tome, ali kakav ti je karakter takva ti je i sudbina.

Pjevačica se dotakla i odnosa sa porodicom, posebno sa sestrom Editom Aradinović koja je trudna, naglašavajući da uprkos nesuglasicama udaljenosti i dalje osjeća emociju i podršku.

- Moja draga sestra Edita ponosi se time, sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo mi odnos, to je to. Sretna sam što postajem tetka, valjda će mi dozvoliti da vidim bebu, valjda je čovjek. Da nismo sestre ne bismo se družile.

U nastavku razgovora, Indi je istakla da se i sama bori sa anksioznošću, te poslala poruku podrške svim ljudima koji prolaze kroz slične probleme kao i kolegici Mini Kostić.

- Nema veze što se izdešavalo prije, želim Mini Kostić brz oporavak, svima koji su u takvom stanju, estrada je ovih dana u tim tema, prva se borim sa anksioznošću – istakla je. 

# EDITA ARADINOVIĆ
# BEBA
# INDI ARADINOVIĆ
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