Pjevačica oprostila mužu prevaru: Sudbina joj ispisala ljubavnu priču kao iz pripovijetke

Pjevačica Tijana Dapčević i njen suprug Milan uživaju u skladnom braku već više od 18 godina, uprkos ozbiljnim izazovima s kojima su se susreli.

Malo ko zna da je Tijana u jednom periodu braka pretrpjela partnerovu nevjeru. Naime, Milan ju je prevario s konobaricom. Ipak, odlučila je da mu oprosti i da očuva bračnu zajednicu.

Danas su svi teški trenuci iza njih, a tome svjedoče njihova putovanja, poput odmora u Grčkoj, kada su na društvenim mrežama dijelili trenutke sreće i ljubavi.

Tijana je ranije otkrila da joj je ime inspirisano pripovjetkom Đure Jakšića, u kojoj devojka po imenu Tijana gaji ljubav prema Milanu – baš kao što je sudbina povezala i nju s njenim suprugom.