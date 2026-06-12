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USPJELA DA SAČUVA BRAK

Pjevačica oprostila mužu prevaru: Sudbina joj ispisala ljubavnu priču kao iz pripovijetke

Tijana Dapčević i njen suprug Milan uživaju u bračnoj zajednici već više od 18 godina uprkos izazovima koje su imali

Tijana Dapčević oprostila mužu prevaru. Instagram

M. K. V. / Telegraf

prije 1 sat 43 minute

Pjevačica Tijana Dapčević i njen suprug Milan uživaju u skladnom braku već više od 18 godina, uprkos ozbiljnim izazovima s kojima su se susreli.

Malo ko zna da je Tijana u jednom periodu braka pretrpjela partnerovu nevjeru. Naime, Milan ju je prevario s konobaricom. Ipak, odlučila je da mu oprosti i da očuva bračnu zajednicu.

Danas su svi teški trenuci iza njih, a tome svjedoče njihova putovanja, poput odmora u Grčkoj, kada su na društvenim mrežama dijelili trenutke sreće i ljubavi.

Tijana je ranije otkrila da joj je ime inspirisano pripovjetkom Đure Jakšića, u kojoj devojka po imenu Tijana gaji ljubav prema Milanu – baš kao što je sudbina povezala i nju s njenim suprugom.

Tijana Dapčević sa suprugom Milanom. Foto: Instagram

Pjevačica je isticala da nekada, zarad višeg cilja, treba izdržati i preći preko teških trenutaka.

- Da nisam prešla preko prevare, danas ne bismo zajedno slavili naše jubileje - priznala je pjevačica jednom prilikom.

Sudbina je igrala ulogu i kada je Tijana upoznala Milana – na mjestu gdje ga je najmanje očekivala, na košarkaškoj utakmici, iako sport inače ne podnosi. 

Od tog sudbonosnog susreta, kako je istakla povodom njihove godišnjice, sve njene misli "počinju množinom".

Zajedno su uspješno prevazilazili sve nedaće i danas uživaju u ljubavi i porodičnom životu.

# MUŽ
# PREVARA
# TIJANA DAPČEVIĆ
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