Mile Kitić otkrio šta ga je proslavilo: "Prije toga sam bio kafanski pjevač bez hita"

On se prisjetio svoje bogate karijere i najvećih uspjeha koje je postigao. Iako se muzikom bavi više od pet decenija, ne krije da je najbolji period njegove karijere bio kada je nastupao u čuvenom sastavu "Južni vetar", zajedno sa Šemsom Suljaković, Draganom Mirković, Sinanom Sakićem i Kemalom Malovčićem.

– Ja sam prije toga dva puta pobijedio na festivalu Ilidža, imao sam najbolji bend i nastupali smo po najboljim lokalima, ali sam bio kafanski pjevač, nisam imao pjesama i hitova. Kada sam počeo s "Južnim vetrom", od prve pjesme zaredao sam sedam, osam ploča, sve hitove – rekao je Mile i dodao:

– To je najbolji period i moj temelj. Sve ovo što sada radim je kao nadgradnja. Vežu me najljepše uspomene i zajedničke turneje; druženje nije bilo obilježeno ljubomorom, nas petoro je bilo kao familija.