Mile Kitić otkrio šta ga je proslavilo: "Prije toga sam bio kafanski pjevač bez hita"

Pjevač Mile Kitić potvrdio je svoje učešće na koncertu "Južni vetar festival" 27. juna na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu.
On se prisjetio svoje bogate karijere i najvećih uspjeha koje je postigao. Iako se muzikom bavi više od pet decenija, ne krije da je najbolji period njegove karijere bio kada je nastupao u čuvenom sastavu "Južni vetar", zajedno sa Šemsom Suljaković, Draganom Mirković, Sinanom Sakićem i Kemalom Malovčićem.
– Ja sam prije toga dva puta pobijedio na festivalu Ilidža, imao sam najbolji bend i nastupali smo po najboljim lokalima, ali sam bio kafanski pjevač, nisam imao pjesama i hitova. Kada sam počeo s "Južnim vetrom", od prve pjesme zaredao sam sedam, osam ploča, sve hitove – rekao je Mile i dodao:
– To je najbolji period i moj temelj. Sve ovo što sada radim je kao nadgradnja. Vežu me najljepše uspomene i zajedničke turneje; druženje nije bilo obilježeno ljubomorom, nas petoro je bilo kao familija.
Mile je također priznao da je posao pjevača naporan, ali da ne bi ništa mijenjao u svojoj karijeri od početka, pa sve do danas.
– Bilo je malo naporno, nije sve baš lako kao što izgleda. Stalno si pod nekim stresom, putovanja, dogovori. Ne bih mijenjao ništa, bio bih nezadovoljan, ako bih tražio nešto više od ovoga što imam – zaključio je on za "Grand".