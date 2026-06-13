Indira Levak šokirala priznanjem, pa iznenadila izjavom o Milici Todorović: "Pomirit ću se s bivšim mužem"

Hrvatska pjevačica Indira Levak nastupila je sinoć na koncertu "Devedesete", koji je održan na Tašmajdanu.

Prije izlaska na scenu razgovarala je s novinarima o detaljima iz privatnog života, ali i planovima za budućnost.

Pjevačica je iznenadila priznanjem o bivšem suprugu, za kojeg tvrdi da je njena srodna duša te da vjeruje kako će se prije ili kasnije pomiriti, iako trenutno ne žive zajedno.

Osim toga, Indira je govorila i o poslovnim planovima, najavivši moguću saradnju sa srbijanskom pjevačicom Milicom Todorović, za koju kaže da je izuzetno cijeni i smatra divnom osobom.

- Večeras očekujem da svi pjevamo uglas. Moja energija je dar od Boga, to ili imaš ili nemaš. Jako mi je teško bilo da odaberem pjesme za večeras, sigurna sam da znaju svaku riječ. Ovo je svijet koji voli pobjednike. "Colonija" smo Boris i ja, to mu niko ne može uzeti. Boris i dalje pjeva pod imenom "Colonija" - rekla je Indira Levak, a potom se osvrnula na Milicu Todorović.

- Milicu Todorović obožavam. Koju god saradnju da radim gledam da je to dobar čovjek. U budućnosti sigurno planiramo duet. Ja i Jakova Jozinovića podržavam, nema tu priče, kad te publika voli - kazala je Indira.

Bivši suprug

Potom je govorila o bivšem suprugu.

- Ja ću se sa njim pomiriti kad tad, to je moja srodna duša, samo što sad živimo na dvije različite adrese. On ima svoj muški brlog, ja imam svoj ženski. On je moj menadžer, on je osoba koja me štiti od svih, moja stijena. Kad te nešto zaboli on je tu, kad je neki posao u pitanju, on je tu. Najbolje bi bilo kada bi ljudi imali dvije nekretnine. Ti si na svojoj strani, on na svojoj i kad se vidimo najbolji smo na svijetu - ispričala je pjevačica.

Želi usvojiti dijete

Iako se tokom života suočila s izazovima poput razvoda i neostvarene želje da postane majka, Indira ne odustaje od ideje da pruži dom djetetu bez porodice.

Inspiraciju je pronašla u emotivnom dokumentarcu o košarkašu Seržu Ibaki (Serge Ibaka), koji je odrastao u teškim uslovima u Kongu (Congo).

- Više od svega sam željela da postanem majka, ali ne možemo protiv onoga što nam je suđeno. Dugo razmišljam o usvajanju djeteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo djece nema porodicu ni krov nad glavom, voljela bih da se sve poklopi i da mi se ta želja uskoro ostvari - izjavila je Indira Levak.