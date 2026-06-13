Jan Oblak zaprosio Olgu Danilović: Sportski par oduševio objavom na društvenim mrežama

Slovenski golman Jan Oblak zaprosio je srbijansku teniserku Olgu Danilović, a vijest su podijelili zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama koja je izazvala brojne reakcije i čestitke njihovih pratitelja.

Na objavljenoj fotografiji par pozira zagrljen tokom odmora, a posebnu pažnju privukao je zaručnički prsten na ruci 24-godišnje teniserke.

Olga Danilović je uz fotografiju kratko napisala: „Najsretnija“, nakon čega su uslijedile čestitke prijatelja, sportista i navijača.

Jan Oblak i Olga Danilović u vezi su od 2023. godine, kada su prvi put javno potvrdili svoju romansu. Od tada su često zajedno viđani na sportskim događajima, a golman madridskog Atletica redovno pruža podršku svojoj partnerici na teniskim turnirima.

Njihova ljubavna priča započela je u Madridu, gdje Olga zbog teniskih obaveza provodi veliki dio godine. Tokom proteklih godina postali su jedan od najpoznatijih sportskih parova na prostoru Balkana, a sada su svoju vezu odlučili podići na viši nivo.

Iako detalji prosidbe nisu otkriveni, fotografije s odmora i osmijesi na njihovim licima potvrdili su da pred njima počinje novo i uzbudljivo životno poglavlje.