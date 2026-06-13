Ukrali šou na koncertu "Devedesetih": Anabela nosila zmiju oko vrata, a on pao s bine

Pjevačica Anabela Atijas sinoć je na Tašmajdanu ukrala šou pred koncert "Devedesetih" kada se pojavila u pripijenom crnom kombinezonu i još jednom privukla pažnju javnosti, potvrdivši zašto važi za jednu od najzapaženijih ličnosti na estradi.

Pored toga što je istakla vitku liniju, kao da dana nije ostarila, poseban detalj kojim je oduzimala dah bio je i nakit u obliku zmije, koji je nosila oko vrata. Pred okupljenim medijima dala je i izjavu, osvrnuvši se na to zašto Vesna i Đole Đogani ne nastupaju na koncertu, koji je sinoć "vratio Srbiju u devedesete".

- Ne znam šta je razlog, ne mogu da ulazim u to, ali Slađa je bila dio grupe devedesetih, Vesna je došla dvijehiljaditih - izjavila je Anabela, dodajući da su na koncertu zajedno bili njena kćerka Nina i Adriano Đogani, sin Vesne i Đoleta Đoganija, prenosi Telgeraf.