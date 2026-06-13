Pjevačica trpi osude zbog majčinstva: "Trebala si biti baka, a ne majka u tim godinama"

Pjevačica Sanja Maletić ostvarila se prvi put u ulozi majke u 52. godini, a u emisiji "Magazin In" govorila je o svojoj borbi za potomstvo, kao i o kritikama i osudama s kojima se suočila jer je dijete dobila u šestoj deceniji života.
- To je nada za sve žene koje se bore i koje se nadaju da mogu. Sve je moguće. Potrebna je vjera u Boga, vjera u medicinu i vjera u sebe. Godine tu nisu presudne, bitna je energija i volja - rekla je Sanja.
Ona je istakla da je spremna na sve kako bi se posvetila svojoj kćerki, naglasivši da joj je majčinstvo u potpunosti promijenilo život.
- Sve što radim, radim zbog nje, sve je dobilo novu dimenziju i sada je sve drugačije. Bilo je mnogo pokušaja vantjelesne oplodnje, ali kada Bog kaže da je vrijeme – tada je vrijeme - kazala je pjevačica.
Dodala je da su je pogađale predrasude i komentari okoline.
- Pitali su me šta sam čekala, a niko ne zna kroz koliko sam godina terapija i borbe prošla - otkrila je Sanja.
Prisjetila se i odnosa sa sestrom, navodeći da je od malih nogu imala veliku odgovornost u porodici.
- Imala sam 12 godina kada mi se rodila sestra i mnogo sam je čekala. Preuzela sam brigu o njoj i podizala je - rekla je.
Na komentare da je "trebala biti baka u tim godinama", odgovorila je da je danas ispunjena i sretna.
- Sada sam toliko sretna da mi se radost vidi u očima, iako sam neispavana. Muž i ja sve radimo sami, nemamo pomoć u kući - dodala je.
Osvrnula se i na proceduru kroz koju je prošla u Grčkoj.
- Zakoni su vrlo strogi. Pošto sam u Solunu začela i nakon 50. godine, morala sam od ljekara dobiti potvrdu da sam psihofizički sposobna - zaključila je pjevačica.