Pjevačica trpi osude zbog majčinstva: "Trebala si biti baka, a ne majka u tim godinama"

Pjevačica Sanja Maletić ostvarila se prvi put u ulozi majke u 52. godini, a u emisiji "Magazin In" govorila je o svojoj borbi za potomstvo, kao i o kritikama i osudama s kojima se suočila jer je dijete dobila u šestoj deceniji života.

- To je nada za sve žene koje se bore i koje se nadaju da mogu. Sve je moguće. Potrebna je vjera u Boga, vjera u medicinu i vjera u sebe. Godine tu nisu presudne, bitna je energija i volja - rekla je Sanja.

Ona je istakla da je spremna na sve kako bi se posvetila svojoj kćerki, naglasivši da joj je majčinstvo u potpunosti promijenilo život.

- Sve što radim, radim zbog nje, sve je dobilo novu dimenziju i sada je sve drugačije. Bilo je mnogo pokušaja vantjelesne oplodnje, ali kada Bog kaže da je vrijeme – tada je vrijeme - kazala je pjevačica.