Poznato ko je zgodna navijačica BiH s tribina u Torontu

Bosanskohercegovačka navijačica privukla je veliku pažnju tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu, nakon što su je televizijske kamere nekoliko puta prikazale na tribinama, a njene fotografije ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama.
Susret Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu nije bio zanimljiv samo zbog dešavanja na terenu.
Među navijačima na tribinama posebno se izdvojila navijačica koja je svojim upečatljivim izdanjem postala jedna od najkomentiranijih osoba večeri na društvenim mrežama.
Atraktivna Bosanka na stadion je stigla obučena u boje Bosne i Hercegovine, a posebnu pažnju privukla je kombinacijom zastave, šešira i odjevnih detalja inspirisanih državnim simbolima. Na ruci nosi i tetovažu obrisa Bosne i Hercegovine s ljiljanom, simbolom koji često ističe u svojim objavama.
A evo i ko je ona.
Emina Delić iz Bugojna, magistrica prava, javnosti je poznata i po učešću na izborima ljepote. Godine 2017. osvojila je titulu "Miss televotinga" na izboru za "Miss Federacije Bosne i Hercegovine", dok danas živi i radi u Beču.
Tokom utakmice televizijske kamere su je nekoliko puta snimile u krupnom planu, nakon čega su se fotografije i snimci počeli brzo širiti društvenim mrežama.
Na svojim profilima Emina je objavila niz fotografija iz Toronta, gdje je pozirala sa zastavom Bosne i Hercegovine ispred stadiona i na tribinama, ponosno podržavajući reprezentaciju svoje zemlje.