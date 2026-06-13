Poznato ko je zgodna navijačica BiH s tribina u Torontu

Bosanskohercegovačka navijačica privukla je veliku pažnju tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu, nakon što su je televizijske kamere nekoliko puta prikazale na tribinama, a njene fotografije ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama.

Susret Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu nije bio zanimljiv samo zbog dešavanja na terenu.

Među navijačima na tribinama posebno se izdvojila navijačica koja je svojim upečatljivim izdanjem postala jedna od najkomentiranijih osoba večeri na društvenim mrežama.