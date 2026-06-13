Pjevačica zbog Darka Lazića završila na psihoterapiji: "Vučem traume iz te veze"

- Ja sam tražila i dobila tu pomoć. Mnogo mi je značila jer je važno da razgovaraš s nekim ko nije pristrasan, ko te svojim pitanjima navodi da sam dođeš do odgovora i ko nije vođen ljutnjom ili mržnjom. Ako nešto ne možeš sam da riješiš, ako te nešto tišti, ako si već pričao s prijateljima i dalje ti nije bolje, treba potražiti stručnu pomoć. To nije nikakav bauk, to je jednostavno razgovor - rekla je Barbara.

Ona je istakla da joj je psihoterapija mnogo pomogla i da je u tom trenutku bila važan oslonac.

Pjevačica Barbara Bobak progovorila je o teškom životnom periodu i otkrila da je zbog toga potražila stručnu pomoć.

Ona je iskreno priznala da još uvijek ne želi detaljno govoriti o traumama iz burne veze s Darkom Lazićem.

- Bila sam navedena da kažem jedan dio, iako nisam planirala da ikada išta iznosim, i tu ću se zaustaviti jer bi sve ostalo bilo širenje mog privatnog života pred ljudima, a nema potrebe. Ko želi da porazgovara sa mnom i ima sličan problem, može da mi se javi i mogu da dam neki savjet, ali javno detaljisanje nema više smisla - navela je pjevačica.

Kako je dodala, i dalje se suočava s anksioznim napadima.

- Imam momente anksioznosti, ali nisam uzimala terapiju jer me je strah da se možda ne navučem. Ne znam. Ako nekome to pomaže, treba da se koristi uz uputstvo ljekara, nikako na svoju ruku - rekla je za Telegraf.