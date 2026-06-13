Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTRAŽILA STRUČNU POMOĆ

Pjevačica zbog Darka Lazića završila na psihoterapiji: "Vučem traume iz te veze"

Barbara Bobak otvoreno govorila o burnom periodu kada se zabavljala sa popularnim kolegom, zbog kog se suočavala s anksioznim napadima

Darko Lazić i Barbara Bobak. Foto: Instagram

M. K. V. / Kurir

prije 26 minuta

Pjevačica Barbara Bobak progovorila je o teškom životnom periodu i otkrila da je zbog toga potražila stručnu pomoć.

Ona je istakla da joj je psihoterapija mnogo pomogla i da je u tom trenutku bila važan oslonac.

- Ja sam tražila i dobila tu pomoć. Mnogo mi je značila jer je važno da razgovaraš s nekim ko nije pristrasan, ko te svojim pitanjima navodi da sam dođeš do odgovora i ko nije vođen ljutnjom ili mržnjom. Ako nešto ne možeš sam da riješiš, ako te nešto tišti, ako si već pričao s prijateljima i dalje ti nije bolje, treba potražiti stručnu pomoć. To nije nikakav bauk, to je jednostavno razgovor - rekla je Barbara.

Barbara Bobak se posle raskida s Darkom posvetila karijeri. Screenshot

Ona je iskreno priznala da još uvijek ne želi detaljno govoriti o traumama iz burne veze s Darkom Lazićem.

- Bila sam navedena da kažem jedan dio, iako nisam planirala da ikada išta iznosim, i tu ću se zaustaviti jer bi sve ostalo bilo širenje mog privatnog života pred ljudima, a nema potrebe. Ko želi da porazgovara sa mnom i ima sličan problem, može da mi se javi i mogu da dam neki savjet, ali javno detaljisanje nema više smisla - navela je pjevačica.

Kako je dodala, i dalje se suočava s anksioznim napadima.

- Imam momente anksioznosti, ali nisam uzimala terapiju jer me je strah da se možda ne navučem. Ne znam. Ako nekome to pomaže, treba da se koristi uz uputstvo ljekara, nikako na svoju ruku - rekla je za Telegraf.

# DARKO LAZIĆ
# PSIHOTERAPIJA
# BARBARA BOBAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.