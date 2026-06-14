Marija Šerifović završila u bolnici, uvezli je u invalidskim kolicima: Otkrila detalje pakla koji je preživjela

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je na Baliju doživjela pravu dramu kada je usred noći pala i povrijedila nogu. Odmah je potražila hitnu medicinsku pomoć i otišla u bolnicu, gdje je priznala da je trpjela jake i nesnosne bolove. U svom YouTube vlogu detaljno je opisala šta se dogodilo.

– Sada je petak, 23:46 je. Ja sam u taksiju, na putu za bolnicu. U kolima sam sa nepoznatom osobom koju bukvalno znam 60 minuta. Znači ovako, situacija je sljedeća: Legla sam da spavam i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice da siđem niz stepenice i odnesem mami neki lijek za bolove. Pala sam i sada idem da vidim da li ću odmor nastaviti u miru ili gipsu, na štakama ili longeti – rekla je ona i podijelila kadrove iz bolnice na kojima su je vozili u invalidskim kolicima na preglede.

– Nikada nisam osjetila ovoliku bol, nikada u životu – dodala je pjevačica, a potom otkrila rezultate.

– Kosti nisu pukle, izgleda da su mi popucali ligamenti. Nema mrdanja, fiksirana noga, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara mi treba pet minuta – navela je pjevačica, koja je nakon povratka u Beograd nastavila terapije i uspjela da održi koncert u Sava Centru.