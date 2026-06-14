Raskinuli Sara Jo i Bjelogrlić: "Bilo, pa prošlo, gotovo već dvije sedmice"

Ubrzo nakon što je u javnosti odjeknula vijest da su pjevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić u ljubavnoj vezi, pojavila se i njegova navodna prepiska s drugom djevojkom, koja se bavi tetoviranjem, a u razgovoru se, između ostalog, spominje i muzička zvijezda. U porukama, koje su objavljene na društvenim mrežama, glumac se javlja pomenutoj djevojci i pita je: - Kad se vraćaš? Djevojka mu odgovara: - Uskoro, što? On, potom, nastavlja: - Čisto da mi na nekom piću pokažeš gdje bi mi nacrtala taj tattoo.

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U nastavku razgovora djevojka ga podsjeća na Saru Jo, na šta on odgovara: - Ha ha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dvije sedmice. Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači, uzet ću to kao odgovor da može. Nakon toga, kako se vidi iz prepiske, on pokušava nastaviti komunikaciju i dogovoriti susret.