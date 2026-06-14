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VOLI BITI NESTAŠNA

Pjevačica ogolila intimu: “Ne nosim veš, najviše volim kad sam bez ičega”

Sandra Afrika priznaje da u posebnim prilikama za momka obuče donje rublje, haltere i čarapice, kao i kad snima spot

Sandra Afrika - Avaz
Sandra Afrika - Avaz
Sandra Afrika - Avaz
Sandra Afrika - Avaz
Sandra Afrika - Avaz
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M. K. V. / Telegraf

prije 1 sat 31 minutu

Pjevačica Sandra Afrika (38) poznata je po tome što otvoreno govori o privatnom životu i bez ustručavanja iznosi svoje stavove.

- Ja donje rublje ne nosim. Baš kad moram, onda ga obučem. Mrzim brushaltere, zato sam i ugradila grudi, dok ih nisam imala, to je bio pakao. Stalno sam morala nešto da sređujem i nosim, katastrofa. Tako da najviše volim kad sam bez ičega, kad me ništa ne steže i kad se mogu osjećati komotno - izjavila je ona ranije za "Blic".

Dodala je i da u određenim situacijama ipak nosi rublje:

- Za neke prilike, za momka, onda može donje rublje, halteri, čarapice i to, što da ne. Nosim rublje i kada su spotovi u pitanju. Kada su takve stvari u pitanju, onda nosim rublje, ali ovako – molim vas, bez - rekla je pjevačica.

Sandra je ranije govorila i o svom ljubavnom životu, ističući da je privlače mlađi muškarci.

- Nadam se da će biti neki lavić mlađi od mene - rekla je, dodajući da joj prija pažnja mlađih momaka.

Sandra Afrika ne voli da je išta steže. Instagram

Komentarišući izjavu kolegice Goge Sekulić: "Bolje piletina nego konjetina" rekla je:

- Slažem se s njom, mi smo u tim godinama kada je bolja piletina, gdje ću starije od sebe? Muvaju me mlađi, prija mi. Prava ljubav ne broji godine, treba biti u nekoj normali, ništa pretjerano, da bude kao da sam ga rodila. 

# SANDRA AFRIKA
# DONJI VEŠ
# INTIMA
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