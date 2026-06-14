Pjevačica ogolila intimu: “Ne nosim veš, najviše volim kad sam bez ičega”

Pjevačica Sandra Afrika (38) poznata je po tome što otvoreno govori o privatnom životu i bez ustručavanja iznosi svoje stavove. - Ja donje rublje ne nosim. Baš kad moram, onda ga obučem. Mrzim brushaltere, zato sam i ugradila grudi, dok ih nisam imala, to je bio pakao. Stalno sam morala nešto da sređujem i nosim, katastrofa. Tako da najviše volim kad sam bez ičega, kad me ništa ne steže i kad se mogu osjećati komotno - izjavila je ona ranije za "Blic".

Dodala je i da u određenim situacijama ipak nosi rublje: - Za neke prilike, za momka, onda može donje rublje, halteri, čarapice i to, što da ne. Nosim rublje i kada su spotovi u pitanju. Kada su takve stvari u pitanju, onda nosim rublje, ali ovako – molim vas, bez - rekla je pjevačica. Sandra je ranije govorila i o svom ljubavnom životu, ističući da je privlače mlađi muškarci. - Nadam se da će biti neki lavić mlađi od mene - rekla je, dodajući da joj prija pažnja mlađih momaka.

Sandra Afrika ne voli da je išta steže . Instagram Sandra Afrika ne voli da je išta steže . Instagram