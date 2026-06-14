Bračni par Jovanović uživao u Sarajevu: Dobijali suvenire, Nenad ispunio muzičku želju

Nenad Jovanović je albumom "Na ovaj dan" pobrao simpatije publike širom regiona, koja redovno na nastupima horski pjeva njegove nove pjesme. "Predaleko", "Osmeh i suze", "Za njenu sreću", "Hvala na ludilu", "Jovana", "Na ovaj dan", "Video poziv", "Frka", "Ne pijem" i "Zadnji put" nazivi su njegovih novih pjesama, a jedna je već postala hit i bez nje se ne mogu zamisliti proslave i slavlja. - Publika mi na nastupima traži sve pjesme, ali "Ne pijem“ se izdvojila i nju pjevam po nekoliko puta. Dosta ljudi se pronašlo u pjesmi. Da li su to oni koji piju ili ne piju, nisam siguran – uz osmijeh kaže Jovanović koji je autor muzike i tekstova za sve pjesme.

Nenada Jovanović u Sarajevu . Foto: Instagram Nenada Jovanović u Sarajevu . Foto: Instagram

Nenad ima rasprodane nastupe mjesecima unaprijed, a dosta ih je zakazano za ovo ljeto. - Tokom ljeta imam desetine nastupa. Sve to će biti dobra uvertira za seriju solističkih koncerata po regionu koju planiram najesen. Moj menadžment uveliko radi na dogovaranju dvorana, a jedan od koncerata bi trebao biti u sarajevskom Domu mladih - nastavlja pjevač. Jovanović je nedavno boravio u Sarajevu gdje je imao brojna TV gostovanja, a društvo mu je pravila supruga Jovana.

Nenad Jovanović sa suprugom u Sarajevu . Foto: Instagram Nenad Jovanović sa suprugom u Sarajevu . Foto: Instagram

Bračni par je uživao u šetnji starim dijelom grada, gdje su dobili i nekoliko simpatičnih poklona, a Nenad je jednom Sarajliji ispunio muzičku želju. - U Sarajevu smo istinski uživali. Prilikom šetnje čaršijom dobili smo zanimljive suvenire i ljudi su još jednom pokazali zašto se u Sarajevu svako osjeća kao kod kuće. Malo sam i pjevao. Šeher je potvrdio da je grad sa dušom. Kad se dođe u Sarajevo, zna se šta sve mora da se obavi. Ćevapi su neizostavan dio toga. Uživao sam u višesatnoj šetnji obilazeći brojne znamenitosti koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim - nastavlja Blizanac.

Nenada Jovanović u Sarajevu . Foto: Instagram Nenada Jovanović u Sarajevu . Foto: Instagram