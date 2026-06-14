Goga se izlanula o koleginici: "Pio joj je šampanjac iz cipele, Rado, izvini"

Pjevačica Goga Sekulić u emisiji "Premijera Vikend Specijal" na TV Pink govorila je o brojnim temama – od šuškanja da je u vezi s mlađim dečkom iz spota, preko povrede na nastupu, pa sve do smrti majke. Na početku razgovora osvrnula se na navode da je smuvala dečka, koji se pojavio u njenom spotu i koji je, prema pisanju pojedinih medija, znatno mlađi od nje. - Bože, da se prekrstim, evo, tata, da li gledaš ovo?! Prvo me je grdio što sam iščašila nogu. Morat ću da vas razočaram, to je veliki trač. Neistine me uvijek nerviraju, ali se negdje i nasmijem, poslije ću da pozdravim našeg Božu, za potrebe snimanja spota mi je doveo 15 top modela i među njima je bio naš drug, koji je došao motorom, a pošto smo imali kadrove na motoru, eto ti priče - rekla je Goga, pa dodala da trenutno nije u vezi:

Goga Sekulić u spotu sa znatno mlađim dečkom . Instagram Goga Sekulić u spotu sa znatno mlađim dečkom . Instagram

- Dečka nemam, živim sa sinom. Gdje sam, bre, otišla?! Ja samo vikendom radim, snimila spot, gorio Beč, goreće Crna Gora, goreće Hrvatska. "Gogomanija" je izašla prije tačno dva i po dana, presretna sam i ispao je veliki hit! Govoreći o povredi, otkrila je kako je došlo do nezgode na nastupu. - Prije dva vikenda sam radila u Hrvatskoj, otišla sam u Bosnu i kada sam silazila da nastupim, nisam vidjela jednu stepenicu, preskočila sam je, bila u papučama. Iščašenje je u pitanju, dobro sam prošla, otkazala jedan vikend, odmarala. A najzanimljivije je što mi je fan prišao i poljubio nogu. Bilo mi je neprijatno, ali mi je prijalo, poljubac je bio ljekovit i noga mi je napredovala - ispričala je, a onda otkrila jedan zanimljiv detalj o svojoj koleginici na koji ju je očito asocitao gest njenog fana: - Na mojoj svadbi jedan se*si biznismen pio je šampanjac iz Radine cipele. Rado, izvini.

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