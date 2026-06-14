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MOĆNIK IZ SJENKE

Goga se izlanula o koleginici: "Pio joj je šampanjac iz cipele, Rado, izvini"

Pjevačica otkrila kako joj je fan na nastupu prišao i poljubio iščašenu nogu, pa se prisjetila jedne dugo skrivane situacije sa svoje svadbe

Goga Sekulić otvoreno govori na sve teme. EXPRESS

M. K. V. / Pink

prije 1 sat 34 minute

Pjevačica Goga Sekulić u emisiji "Premijera Vikend Specijal" na TV Pink govorila je o brojnim temama – od šuškanja da je u vezi s mlađim dečkom iz spota, preko povrede na nastupu, pa sve do smrti majke.

Na početku razgovora osvrnula se na navode da je smuvala dečka, koji se pojavio u njenom spotu i koji je, prema pisanju pojedinih medija, znatno mlađi od nje.

- Bože, da se prekrstim, evo, tata, da li gledaš ovo?! Prvo me je grdio što sam iščašila nogu. Morat ću da vas razočaram, to je veliki trač. Neistine me uvijek nerviraju, ali se negdje i nasmijem, poslije ću da pozdravim našeg Božu, za potrebe snimanja spota mi je doveo 15 top modela i među njima je bio naš drug, koji je došao motorom, a pošto smo imali kadrove na motoru, eto ti priče - rekla je Goga, pa dodala da trenutno nije u vezi:

Goga Sekulić u spotu sa znatno mlađim dečkom. Instagram

- Dečka nemam, živim sa sinom. Gdje sam, bre, otišla?! Ja samo vikendom radim, snimila spot, gorio Beč, goreće Crna Gora, goreće Hrvatska. "Gogomanija" je izašla prije tačno dva i po dana, presretna sam i ispao je veliki hit!

Govoreći o povredi, otkrila je kako je došlo do nezgode na nastupu.

- Prije dva vikenda sam radila u Hrvatskoj, otišla sam u Bosnu i kada sam silazila da nastupim, nisam vidjela jednu stepenicu, preskočila sam je, bila u papučama. Iščašenje je u pitanju, dobro sam prošla, otkazala jedan vikend, odmarala. A najzanimljivije je što mi je fan prišao i poljubio nogu. Bilo mi je neprijatno, ali mi je prijalo, poljubac je bio ljekovit i noga mi je napredovala - ispričala je, a onda otkrila jedan zanimljiv detalj o svojoj koleginici na koji ju je očito asocitao gest njenog fana:

- Na mojoj svadbi jedan se*si biznismen pio je šampanjac iz Radine cipele. Rado, izvini.

Rada Manojlović ima spektakularne nastupe. Instagram

Dotakla se i emotivne teme – gubitka majke, o kojem, kako kaže, ne govori često javno.

- Da, to je posebna tema, nisam od onih da naglas tugujem. To je nešto moje, svi žalimo na svoj način. Moj sin drži babinu sliku, a tata se još uvijek ne snalazi najbolje. Uvijek postoji nešto što nismo stigli da kažemo najvoljenijima. Bila je jaka žena, školovana, vaspitana i dobro je pjevala. Mnogo mi znači što mi je porodica i dalje vjetar u leđa i znam da ona ne bi voljela da stanemo, već da nastavimo da živimo - zaključila je pjevačica.

# BIZNISMEN
# GOGA SEKULIĆ
# RADA MANOJLOVIĆ
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