Ivana Knoll ostvarila dugogodišnji san: "Od djevojke iz male Čapljine do glavnog izvođača FIFA Fan Festivala"

Hrvatska influenserica i DJ-ica Ivana Knoll podijelila je na TikToku emotivan trenutak i govorila o svom profesionalnom uspjehu, ističući koliko joj znači nastup na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.

U video snimku, u kojem se vidno bori sa suzama, poručila je:

- Od djevojke iz male Čapljine do glavnog izvođača na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu. Plakala sam skoro cijelo jutro, a ja vrlo rijetko plačem. Možete zamisliti koliko je ovo veliko za mene - napisala je Ivana.