Ivana Knoll ostvarila dugogodišnji san: "Od djevojke iz male Čapljine do glavnog izvođača FIFA Fan Festivala"

Hrvatska influenserica i DJ-ica Ivana Knoll podijelila je na TikToku emotivan trenutak i govorila o svom profesionalnom uspjehu, ističući koliko joj znači nastup na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu.
U video snimku, u kojem se vidno bori sa suzama, poručila je:
- Od djevojke iz male Čapljine do glavnog izvođača na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu. Plakala sam skoro cijelo jutro, a ja vrlo rijetko plačem. Možete zamisliti koliko je ovo veliko za mene - napisala je Ivana.
Uz to je dodala kako je uspjela od ostvariti svoj san, nakon što je od samo navijačice Hrvatske po čemu je postala prepoznatljiva u cijelom svijetu stići do pozicije glavnog izvođača.
- Dođite i podržite me - napisala je Ivana.
Podsjetimo, ona već nekoliko godina nastupa kao DJ-ica širom svijeta, a svojevremeno je nastupala i u Madison Square Gardenu.
- Ja sam cijelu svoju karijeru izgradila sama, bez agenta, bez menadžera, bez bilo koga. Posebno sada u muzičkoj industriji, koja je vrlo muški orijentirana i gdje je zaista teško se probiti posebno kao žena, posebno u DJ industriji - ispričala je ranije.
Široj javnosti postala poznata tokom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je svojim navijačkim izdanjima privukla pažnju svjetskih medija i stekla milionsku publiku na društvenim mrežama.