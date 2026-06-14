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PORODIČNI TRENUTAK

Jelena Karleuša pozira s bivšim mužem: Zbog ove fotke je nestala Nora?

Karleuša i Duško Tošić, uprkos lošim odnosima, slikali su se na maturi kćerke Atine, nakon čega je izbrisana slika s njegovom aktuelnom partnericom

JK i Duško Tošić sa kćerkama. Foto: Facebook

M. K. V.

prije 1 sat 29 minuta

Muzička zvijezda Jelena Karleuša podijelila je porodičnu fotografiju s kćerkama i bivšim suprugom Duškom Tošićem, a povod je bila matura njihove starije kćerke Atine. 

Iako je Karleuša ranije isticala da je u lošim odnosima s bivšim suprugom, za kćerkinu maturu ostavili su razmirice po strani i zajedno se pojavili na proslavi.

Za tu priliku Jelena je nosila dugu plavu haljinu, dok je Atina bila u tradicionalnoj maturskoj odori. Duško je bio u sivom odijelu, a njihova mlađa kćerka Nika nosila je crnu haljinu.

Inače, Atina je završila Britansku internacionalnu školu u Beogradu, a Jelena je na Facebooku podijelila i snimke s proslave, koje su objavile i njene fan stranice na Instagramu.

Podsjetimo, Karleuša i Tošić bili su u braku od 2008. do 2024. godine. U medijima su se godinama pojavljivale tvrdnje o nesuglasicama, koje je ona u više navrata negirala, ali je kasnije potvrdila kraj braka.

Također je ranije govorila o teškim situacijama u odnosu, uključujući i navode o nasilju u porodici.

- Nekoliko puta sam bila primorana da zovem policiju, teške su to teme. Ono što hoću da kažem svakoj ženi: "Niko ne smije da digne ruku na jednu ženu" - izjavila je ranije u emisiji "4 i po žene".

Slika s novom partnericom norom naprasno nestala s mreže. Instagram

Ono što je posebno interesantno jeste to što su mediji, nakon zajedničkih fotografija s Jelenom, počeli prenositi da je Duško sa društvenih mreža obrisao fotografije sa svojom aktuelnom partnerkom Norom, s kojom se odnedavno pojavljuje u javnosti.

# DUŠKO TOŠIĆ
# JELENA KARLEUŠA
# KĆERKE
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