Jelena Karleuša pozira s bivšim mužem: Zbog ove fotke je nestala Nora?

Muzička zvijezda Jelena Karleuša podijelila je porodičnu fotografiju s kćerkama i bivšim suprugom Duškom Tošićem, a povod je bila matura njihove starije kćerke Atine.

Iako je Karleuša ranije isticala da je u lošim odnosima s bivšim suprugom, za kćerkinu maturu ostavili su razmirice po strani i zajedno se pojavili na proslavi.

Za tu priliku Jelena je nosila dugu plavu haljinu, dok je Atina bila u tradicionalnoj maturskoj odori. Duško je bio u sivom odijelu, a njihova mlađa kćerka Nika nosila je crnu haljinu.

Inače, Atina je završila Britansku internacionalnu školu u Beogradu, a Jelena je na Facebooku podijelila i snimke s proslave, koje su objavile i njene fan stranice na Instagramu.