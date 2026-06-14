Veliko iznenađenje za Branku: Dirljiva noć uz šampanjac i svijeće

Da na estradi i dalje postoje prava prijateljstva koja traju godinama i njeguju se s puno pažnje i poštovanja dokaz su pjevačice Marta Savić i Branka Sovrlić.
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Sovrlićka u Beogradu proslavila rođendan u luksuznoj vili svojih prijatelja Marte Savić i Mileta Kitića
Branka Sovrlić. Foto: Nidal Šaljić
Da na estradi i dalje postoje prava prijateljstva koja traju godinama i njeguju se s puno pažnje i poštovanja dokaz su pjevačice Marta Savić i Branka Sovrlić.
Naime, Marta je povodom Brankinog rođendana organizirala iznenađenje u svojoj luksuznoj vili na Avali, gdje je okupila njene bliske prijatelje i priredila svečano rođendansko slavlje.
Prostor je bio uređen u roze tonovima, uz Brankinu fotografiju na zidu, bogat švedski sto s raznim specijalitetima i šampanjac, a atmosfera je bila vesela i opuštena.
- Moja Branka ovo zaslužuje - kratko je poručila Marta za "Grand".
Tokom večeri, Branka je u jednom trenutku oduvala svjećice na torti, dok je druženje nastavljeno do kasno u noć.
Inače, Mile Kitić i Marta Savić su se prošle godine uselili u novu vilu i koriste svaku priliku da tu ugoste ljude koje vole.
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