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Veliko iznenađenje za Branku: Dirljiva noć uz šampanjac i svijeće

Sovrlićka u Beogradu proslavila rođendan u luksuznoj vili svojih prijatelja Marte Savić i Mileta Kitića

Branka Sovrlić. Foto: Nidal Šaljić

M. K. V.

prije 1 sat 6 minuta

Da na estradi i dalje postoje prava prijateljstva koja traju godinama i njeguju se s puno pažnje i poštovanja dokaz su pjevačice Marta Savić i Branka Sovrlić. 

Naime, Marta je povodom Brankinog rođendana organizirala iznenađenje u svojoj luksuznoj vili na Avali, gdje je okupila njene bliske prijatelje i priredila svečano rođendansko slavlje.

Prostor je bio uređen u roze tonovima, uz Brankinu fotografiju na zidu, bogat švedski sto s raznim specijalitetima i šampanjac, a atmosfera je bila vesela i opuštena.

- Moja Branka ovo zaslužuje - kratko je poručila Marta za "Grand".

Tokom večeri, Branka je u jednom trenutku oduvala svjećice na torti, dok je druženje nastavljeno do kasno u noć.

Inače, Mile Kitić i Marta Savić su se prošle godine uselili u novu vilu i koriste svaku priliku da tu ugoste ljude koje vole. 

# BRANKA SOVRLIĆ
# MARTA SAVIĆ
# ROĐENDAN
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