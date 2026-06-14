Veliko iznenađenje za Branku: Dirljiva noć uz šampanjac i svijeće

Da na estradi i dalje postoje prava prijateljstva koja traju godinama i njeguju se s puno pažnje i poštovanja dokaz su pjevačice Marta Savić i Branka Sovrlić.

Naime, Marta je povodom Brankinog rođendana organizirala iznenađenje u svojoj luksuznoj vili na Avali, gdje je okupila njene bliske prijatelje i priredila svečano rođendansko slavlje.

Prostor je bio uređen u roze tonovima, uz Brankinu fotografiju na zidu, bogat švedski sto s raznim specijalitetima i šampanjac, a atmosfera je bila vesela i opuštena.

- Moja Branka ovo zaslužuje - kratko je poručila Marta za "Grand".