Maja Milinković, pjevačica: Nerviraju me površnost i neiskrenost

Ime i prezime: Maja Milinković.
Datum i mjesto rođenja: 21. april 1981., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i pokušam nekoliko minuta ostati u tišini.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pisala bih knjige.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesorica klavira.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Satelitski telefon.
Najdraža pjesma: Uvijek se vraćam pjesmama koje nose istinu, emociju i dušu. Ako baš moram izabrati, onda je to „Estranha Forma de Vida“
Šta gledate na televiziji: Dokumentarce, kulturu i dobre filmove.
Šta Vas nervira: Površnost i neiskrenost.
Najdraži grad: Sarajevo forever.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav i povjerenje ljudi koje volim.
Čega se plašite: Da ne prestanem biti vjerna sebi.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima uz dobar razgovor.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Amalija Rodrigez (Amália Rodrigues).
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uložila bih više u obrazovanje, kulturu i empatiju.
Omiljeni muzičar ili bend: Amalija Rodrigez.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.
Tim za koji navijate: Zmajevi.
Omiljena narodna izreka: „Ko pjeva, zlo ne misli“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš odrasti?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kapetanica Džejnvej (Janeway), „Star Trek“
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.