Maja Milinković, pjevačica: Nerviraju me površnost i neiskrenost

Ime i prezime: Maja Milinković.

Datum i mjesto rođenja: 21. april 1981., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i pokušam nekoliko minuta ostati u tišini.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pisala bih knjige.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesorica klavira.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Satelitski telefon.

Najdraža pjesma: Uvijek se vraćam pjesmama koje nose istinu, emociju i dušu. Ako baš moram izabrati, onda je to „Estranha Forma de Vida“

Šta gledate na televiziji: Dokumentarce, kulturu i dobre filmove.

Šta Vas nervira: Površnost i neiskrenost.

Najdraži grad: Sarajevo forever.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav i povjerenje ljudi koje volim.

Čega se plašite: Da ne prestanem biti vjerna sebi.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima uz dobar razgovor.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Amalija Rodrigez (Amália Rodrigues).

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uložila bih više u obrazovanje, kulturu i empatiju.

Omiljeni muzičar ili bend: Amalija Rodrigez.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.

Tim za koji navijate: Zmajevi.

Omiljena narodna izreka: „Ko pjeva, zlo ne misli“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš odrasti?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kapetanica Džejnvej (Janeway), „Star Trek“

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.