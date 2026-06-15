Manekenki zaboravili pričvrstiti uže na bungee jumpingu: Poginula je

Dvadesetjednogodišnja manekenka Maria Eduarda Rodrigues de Freitas poginula je nakon pada s mosta visokog 40 metara u Brazilu, kada osoblje nije pričvrstilo bungee uže za njen sigurnosni pojas.

Tragedija na mostu

Tragedija se dogodila na mostu Ponte do Esqueleto u Limeiri, u saveznoj državi São Paulo, a djevojka je neposredno prije skoka na društvenim mrežama objavljivala poruke pune uzbuđenja, piše Unilad.

Stravičan snimak koji se proširio internetom prikazuje trenutak kada trojica instruktora podižu djevojku, koja stoji raširenih ruku, i guraju je preko ivice mosta. Dok je padala, užasnuti svjedoci počeli su vikati na portugalskom:

Uže, ljudi, uže! - čuje se na snimku.

Međutim, bungee uže nije bilo pričvršćeno za nju, već je ostalo ležati na mostu.

Samo nekoliko minuta prije kobnog pada, na svom Instagram profilu podijelila je fotografije narukvica za skok.

Ko je taj ludak koji me nagovorio da skočim s mosta? - napisala je u šali u jednoj od objava.

Uhapšeno šest osoba

Hitne službe brzo su stigle na mjesto nesreće, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt Marije Eduarde Rodrigues de Freitas. Njeno tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu, a lokalne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile postoje li elementi za podizanje krivičnih prijava.

Lokalni mediji navode da je na mjestu nesreće uhapšeno šest osoba, dok su dvije pokušale pobjeći nakon tragedije. Policija istražuje da li je nemar doveo do smrtnog ishoda.

Prema navodima CNN Brasil, Instagram profil kompanije koja je organizovala skokove u međuvremenu je obrisan, kao i WhatsApp grupa putem koje su dijeljene informacije o događaju.

Tragedija je otvorila i pitanje odgovornosti za pristup samom mostu, što je izazvalo spor između gradskih vlasti Limeire i brazilske savezne vlade.

Gradska uprava Limeire najavila je tužbu protiv savezne vlade zbog dopuštanja javnog pristupa opasnom mostu. Tvrde da je most u nadležnosti federalnih vlasti te da su mjesecima upozoravali na rizike koje predstavlja njegov nesmetan pristup građanima.