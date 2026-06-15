Maya Berović za "Avaz": Svim srcem sam uz Zmajeve, navijam za moju Bosnu

Dok traje prava fudbalska groznica i pažnja javnosti usmjerena je ka Svjetskom prvenstvu, brojne poznate ličnosti pružaju podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Plasman Zmajeva na najveću svjetsku fudbalsku smotru ocijenjen je kao jedan od najvećih uspjeha bh. sporta u posljednjih nekoliko godina, a podrška stiže sa svih strana.

Među onima koji s posebnim emocijama prate nastupe bh. reprezentacije je i pjevačica Maya Berović, koja je za „Avaz” govorila o uspjehu Zmajeva i atmosferi koja vlada među navijačima.

- Navijam za moju Bosnu. Mislim da je čitav region pokazao i iskazao ljubav i podršku za cijeli tim i da momci u reprezentaciji to i osjećaju. Svim srcem sam uz Zmajeve i vjerujem u njih. Hvala im na radosti koju su svima nama donijeli - rekla je Berović za "Avaz".

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine plasmanom na Svjetsko prvenstvo ispisala je jednu od najljepših stranica bh. sporta, a podrška navijača i javnih ličnosti dodatni je vjetar u leđa bh. fudbalerima u borbi protiv najboljih selekcija svijeta.