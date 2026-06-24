Britni pokušala da objasni svoje ponašanje: Kako su mogli da me natjeraju da se osjećam jeftino

Britni Spirs ponovo je dospjela u centar pažnje nakon niza kontroverzi koje su posljednjih godina obilježile njen život. Nedavno je izazvala zabrinutost javnosti nakon sukoba sa policijom i hapšenja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dok su mediji ranije pisali da su njeni najbliži primijetili znakove nestabilnog ponašanja.

Dok se još govori o njenim posljednjim problemima, pjevačica se oglasila na društvenim mrežama i podsjetila na događaj od prije tri godine, kada su iz njene kuće nestali vrijedni komadi nakita i veliki dio garderobe.

Kako je navela, više od same krađe pogodila ju je reakcija ljudi iz njenog okruženja, koji su smatrali da se tim povodom ne može mnogo učiniti.

U objavi je istakla da vjeruje da su osobe koje su joj ukrale stvari tačno znale šta rade, iako nije direktno optužila nikoga za taj čin.

Britni je u istom postu pokušala da objasni i svoje ponašanje na društvenim mrežama posljednjih godina.

Uz fotografije na kojima pozira u različitim modnim kombinacijama, navela je da je nakon pomenutog incidenta počela da se izražava na način koji je opisala kao buntovan i agresivan, tvrdeći da je to bio njen odgovor na osjećaj nepravde, bijesa i emocionalne povrijeđenosti.

- Nisam žrtva. Samo me zanima kako su ljudi mogli da me natjeraju da se osjećam tako jeftino i ludo nakon što su uzeli moj nakit i pola garderobe. Vraćam se na tu nedjelju jer me je taj događaj duboko pogodio i osjećala sam se potpuno bespomoćno - napisala je pjevačica.

Prema navodima stranih medija, Britni se trenutno nalazi na rehabilitaciji, a služi i jednogodišnju uslovnu kaznu nakon nedavnog incidenta sa saobraćajnom policijom u Kaliforniji.

Njeni bliski prijatelji i članovi porodice navodno strahuju da je ponovo izgubila kontrolu nad svojim životom, dok pojedini izvori tvrde da se u njenom okruženju ponovo govori o mogućnosti uvođenja starateljstva, koje je od 2008. do 2021. godine nad njom imao njen otac, Džejmi Spirs.