Glumac i model Marko Kolao: Plašim se gubitka ljudi koje volim

Ime i prezime: Marko Kolao (Marco Colao).

Datum i mjesto rođenja: 19. januar 1995., Firenca.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode i udahnem svjež zrak na balkonu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio vojnik ili arheolog.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Konobar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Moj kauč.

Najdraža pjesma: „Eye of the Tiger“, Survivor.

Šta gledate na televiziji: Serije, filmove i anime.

Šta Vas nervira: Nepoštenje i ljudi koji troše tuđe vrijeme.

Najdraži grad: Rim.

Najbolji poklon koji ste dobili: Prilika da ostvarujem svoj san o glumi u inostranstvu.

Čega se plašite: Gubitka ljudi koje volim.

S kim najradije pijete kafu: S bliskim prijateljima i inspirativnim ljudima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Rasel Krou (Russell Crowe).

Najdraži pisac: Dal Karnegi (Dale Carnegie).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Više bih ulagao u obrazovanje, dijalog i jednake prilike za sve.

Omiljeni muzičar ili bend: Linkin Park.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Greenlights“.

Tim za koji navijate: Ne navijam ni za jedan tim.

Omiljena narodna izreka: „Gdje ima volje, ima i načina“.

Koje pitanje najviše mrzite: „Šta ako ne uspiješ?“

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Roki Balboa (Rocky).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.