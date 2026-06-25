Glumac i model Marko Kolao: Plašim se gubitka ljudi koje volim

Ime i prezime: Marko Kolao (Marco Colao).
Datum i mjesto rođenja: 19. januar 1995., Firenca.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode i udahnem svjež zrak na balkonu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio vojnik ili arheolog.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Konobar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Moj kauč.
Najdraža pjesma: „Eye of the Tiger“, Survivor.
Šta gledate na televiziji: Serije, filmove i anime.
Šta Vas nervira: Nepoštenje i ljudi koji troše tuđe vrijeme.
Najdraži grad: Rim.
Najbolji poklon koji ste dobili: Prilika da ostvarujem svoj san o glumi u inostranstvu.
Čega se plašite: Gubitka ljudi koje volim.
S kim najradije pijete kafu: S bliskim prijateljima i inspirativnim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Rasel Krou (Russell Crowe).
Najdraži pisac: Dal Karnegi (Dale Carnegie).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Više bih ulagao u obrazovanje, dijalog i jednake prilike za sve.
Omiljeni muzičar ili bend: Linkin Park.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Greenlights“.
Tim za koji navijate: Ne navijam ni za jedan tim.
Omiljena narodna izreka: „Gdje ima volje, ima i načina“.
Koje pitanje najviše mrzite: „Šta ako ne uspiješ?“
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Roki Balboa (Rocky).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.