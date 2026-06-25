Književnica ostavila djeci bogatstvo od 8,5 miliona funti: Umrla nakon pada u domu





Britanska književnica Džil Kuper, koja je preminula u oktobru prošle godine u 88. godini, ostavila je porodici imovinu vrijednu više od 8,5 miliona funti, pokazuju zvanični ostavinski dokumenti.

Autorica popularnih ljubavnih romana preminula je 5. oktobra nakon povrede glave zadobijene prilikom pada u svom domu u Bisliju, u Glosterširu. Prema podacima iz ostavinske rasprave, njena neto ostavština procijenjena je na 8.557.118 funti.

Bogatstvo će biti podijeljeno između njene djece Feliksa i Emili te pastorke Laure.

Džil Kuper bila je jedna od najpoznatijih britanskih autorica ljubavnih romana, a svjetsku slavu stekla je djelima poput „Riders“, „Rivals“ i „Polo“. Posebnu popularnost posljednjih godina donijela joj je televizijska adaptacija romana „Rivals“, koja se prikazuje na Disney+ platformi.

Književnica je bila i dugogodišnja prijateljica kraljice Elizabete Druge, dok je lik Ruperta Kembela-Bleka, jednog od najpoznatijih junaka njenog serijala „Rutshire Chronicles“, djelimično inspirisan njenim bivšim suprugom Endruom Parkerom Boulsom.

Njena djela posljednjih godina doživjela su novu popularnost među mlađim generacijama zahvaljujući uspjehu televizijske serije nastale prema njenim romanima.