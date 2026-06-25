Voditeljica upitala vještačku inteligenciju: "Kada ću se udati", odgovor odmah postao viralan

- Pred emisiju "Magazin In", dok sam se spremala šta da obučem, šalila sam se sa svojom ekipom da pitamo ChatGPT kakvu bih frizuru mogla da nosim uz to. Ukucali smo i pitali ChatGPT, i on nam je predložio ovu frizuru. Maja je to iskopirala i to je to. Ideja nam se svidjela. Ja ga nekad koristim kada trebam pisati neke poslovne mailove na engleskom, pa da mi to sroči, ali inače slabo se time služim - rekla je Sanja.

Ona je pred kamerama "Premijere" upitala vještačku inteligenciju da li zna kada će se Sanja ponovo udati.

- Niko ne može to reći osim nje same. Više puta je rekla da vjeruje u brak i da planira budućnost, ali nije navela je li zaručena. Dakle, odgovor je: vjerovatno želi, ali nema informacija kada će se to dogoditi. Eto, ni ChatGPT ne zna - pročitala je voditeljica odgovor vještačke inteligencije, a potom otkrila šta se zapravo dešava na njenom ljubavnom planu:

- Ja se stalno šalim na tu temu. Bavim se 25 godina muško-ženskim odnosima, ne bi bilo fer da i ja ne pričam o sebi. Sve što govorim u šali, možda je pomalo i istina — samo čekam da se pojavi taj neko moj - rekla je voditeljica.