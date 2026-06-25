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Voditeljica upitala vještačku inteligenciju: "Kada ću se udati", odgovor odmah postao viralan

Sanja Marinković iza sebe ima jedan brak, ali ne isključuje mogućnost da ponovo stane na "ludi kamen"

Sanja Marinković nasmijala gledaoce. Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL

M. K. V. / Pink

25.6.2026

Voditeljica emisije "Magazina In" Sanja Marinković stala je pred kamere emisije "Premijera" i otkrila o čemu se nedavno konsultovala s vještačkom inteligencijom.

- Pred emisiju "Magazin In", dok sam se spremala šta da obučem, šalila sam se sa svojom ekipom da pitamo ChatGPT kakvu bih frizuru mogla da nosim uz to. Ukucali smo i pitali ChatGPT, i on nam je predložio ovu frizuru. Maja je to iskopirala i to je to. Ideja nam se svidjela. Ja ga nekad koristim kada trebam pisati neke poslovne mailove na engleskom, pa da mi to sroči, ali inače slabo se time služim - rekla je Sanja.

Sanja Marinković se često šali na temu braka. Instagram

Ona je pred kamerama "Premijere" upitala vještačku inteligenciju da li zna kada će se Sanja ponovo udati.

- Niko ne može to reći osim nje same. Više puta je rekla da vjeruje u brak i da planira budućnost, ali nije navela je li zaručena. Dakle, odgovor je: vjerovatno želi, ali nema informacija kada će se to dogoditi. Eto, ni ChatGPT ne zna - pročitala je voditeljica odgovor vještačke inteligencije, a potom otkrila šta se zapravo dešava na njenom ljubavnom planu:

- Ja se stalno šalim na tu temu. Bavim se 25 godina muško-ženskim odnosima, ne bi bilo fer da i ja ne pričam o sebi. Sve što govorim u šali, možda je pomalo i istina — samo čekam da se pojavi taj neko moj - rekla je voditeljica.

Ona je istakla da pravi muškarac za nju ne mora imati ništa posebno, osim zajedničkih interesiranja i vrijednosti.

- Ne mora da ima ništa posebno, samo da budemo na sličnom vrijednosnom i životnom nivou, da se prepoznajemo u nekim stvarima, da smo iz sličnog okruženja i sve će biti lagano - iskrena je bila Sanja.

# VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA
# UDAJA
# SANJA MARINKOVIĆ
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