Poslije porodične tragedije konačno slavlje u domu Darka Lazića: Oglasila se bivša partnerica

Sin popularnog pjevača Darka Lazića, kojeg ima s Marinom Gagić, Aleksej, jučer je proslavio svoj 7. rođendan u društvu porodice i prijatelja.
Ponosni roditelji potrudili su se da svom nasljedniku prirede nezaboravno slavlje, a među zvanicama su bili njegovi drugari i drugarice s kojima je uživao u rođendanskoj proslavi.
Nakon završetka slavlja, Marina Gagić podijelila je s pratiocima na Instagramu dio atmosfere i fotografije s proslave, ne krijući koliko je sretna zbog uspješno organiziranog dana.
- Jučer smo proslavili Alekseju nezaboravan 7. rođendan! Hvala svima koji su jučer bili uz nas i učinili njegov dan još ljepšim - napisala je Marina u emotivnoj objavi.
Pored fotografija s rođendana, pažnju je privuklo i njeno modno izdanje. Za ovu priliku odabrala je elegantnu haljinu s crnim tufnama, dok je model bio otvoreniji u predjelu dekoltea.
Podsjetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu s Darkom Lazićem. Nakon raskida, dosta se pričalo o njihovom odnosu, a ona je jednom prilikom to i komentarisala.
- Neka naš odnos ostane baš kakav jeste sada. Za sada smo u normalnim i dobrim odnosima i tako će ostati dok su obje strane za tu opciju. Samo treba da ostane korektan odnos, zbog djeteta. Ne treba pretjerivati, nisam za to, ali da komunikacija bude korektna zbog djeteta. Ništa više od toga. Sada viđa dijete redovno i sve je najnormalnije - rekla je Marina ranije za medije.
Podsjetimo, porodicu Lazić nedavno je zadesila tragedija, kada je u saobraćajnoj nesreći poginuo Darkov mlađi brat Dragan.