Poslije porodične tragedije konačno slavlje u domu Darka Lazića: Oglasila se bivša partnerica

Sin popularnog pjevača Darka Lazića, kojeg ima s Marinom Gagić, Aleksej, jučer je proslavio svoj 7. rođendan u društvu porodice i prijatelja. Ponosni roditelji potrudili su se da svom nasljedniku prirede nezaboravno slavlje, a među zvanicama su bili njegovi drugari i drugarice s kojima je uživao u rođendanskoj proslavi. Nakon završetka slavlja, Marina Gagić podijelila je s pratiocima na Instagramu dio atmosfere i fotografije s proslave, ne krijući koliko je sretna zbog uspješno organiziranog dana.

Sin Darka Lazića proslavio sedmi rođendan . Foto: Instagram Sin Darka Lazića proslavio sedmi rođendan . Foto: Instagram

- Jučer smo proslavili Alekseju nezaboravan 7. rođendan! Hvala svima koji su jučer bili uz nas i učinili njegov dan još ljepšim - napisala je Marina u emotivnoj objavi. Pored fotografija s rođendana, pažnju je privuklo i njeno modno izdanje. Za ovu priliku odabrala je elegantnu haljinu s crnim tufnama, dok je model bio otvoreniji u predjelu dekoltea. Podsjetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu s Darkom Lazićem. Nakon raskida, dosta se pričalo o njihovom odnosu, a ona je jednom prilikom to i komentarisala.