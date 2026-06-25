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Je li ovo potvrda veze: Stavljena tačka na navode da su prekinuli

Sara Jo i Aleksej Bjelorglić objavom na Instagramu demantirali priče o raskidu, iako se za medije još nijedno ne oglašava

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić uživaju zajedno. Foto: Instagram

M. K. V.

25.6.2026

Nakon što su se posljednjih sedmica pojavile glasine da su pjevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić stavili tačku na svoju romansu, najnovija objava na društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara i, čini se, demantirala sve priče o raskidu.

Na fotografiji koja je osvanula na Bjelogrlićevom Instagram storiju, njih dvoje poziraju zagrljeni i nasmijani tokom odmora, ne skrivajući bliskost i prisnost. 

Prva objava kojom je par zaintigrirao javnost. Istraga

Dok ona s osmijehom naslanja glavu na njega, zajednički trenutak zabilježen na plaži bio je dovoljan da pratioci zaključe kako među njima i dalje cvjetaju emocije.

Iako se povodom navoda o raskidu nisu oglašavali, ovim kadrom poslali su jasnu poruku da uživaju zajedno i da su priče o prekidu, po svemu sudeći, bile preuranjene.

Podsjećanja radi, glasine o raskidu krenule su nakon što se na mrežama pojavila prepiska glumca i nepoznate djevojke, sa kojom Aleksej, kako se zaključuje iz njihove konverzacije, pokušava da zakaže sastanak.

U jednom momentu, ona pominje pjevačicu, na šta joj Bjelogrlić odgovara da je "to sa Sarom bilo i prošlo" iz čega su mnogi zaključili da je već otvoren za sledeću vezu.

# SARA JO
# ROMANSA
# ALEKSEJ BJELOGRLIĆ
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