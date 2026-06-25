Je li ovo potvrda veze: Stavljena tačka na navode da su prekinuli

Nakon što su se posljednjih sedmica pojavile glasine da su pjevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić stavili tačku na svoju romansu, najnovija objava na društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara i, čini se, demantirala sve priče o raskidu. Na fotografiji koja je osvanula na Bjelogrlićevom Instagram storiju, njih dvoje poziraju zagrljeni i nasmijani tokom odmora, ne skrivajući bliskost i prisnost.

Prva objava kojom je par zaintigrirao javnost . Istraga Prva objava kojom je par zaintigrirao javnost . Istraga

Dok ona s osmijehom naslanja glavu na njega, zajednički trenutak zabilježen na plaži bio je dovoljan da pratioci zaključe kako među njima i dalje cvjetaju emocije. Iako se povodom navoda o raskidu nisu oglašavali, ovim kadrom poslali su jasnu poruku da uživaju zajedno i da su priče o prekidu, po svemu sudeći, bile preuranjene.