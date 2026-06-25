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Video / Rijekom Nil odjekivali "Ljiljani": Pogledajte kako se bh. pjesma orila usred Egipta

Poznata pjesma čula se tokom vožnje turističkim brodom, na jednoj od najpoznatijih svjetskih rijeka

Rijekom Nil u Egiptu se ori pjesma "Poljem se širi miris ljiljana". Avaz

A. Bešić

25.6.2026

Nesvakidašnja scena zabilježena je na rijeci Nil u Egiptu, gdje su putnici na turističkom brodu uživali u vožnji uz taktove pjesme "Poljem se širi miris ljiljana".

Dok je brod plovio Nilom, iz zvučnika su odjekivali stihovi jedne od najpoznatijih bosanskohercegovačkih pjesama, stvarajući posebnu atmosferu među putnicima. Ovakvi prizori potvrđuju da se bh. muzika može čuti i daleko od granica Bosne i Hercegovine, na destinacijama koje svakodnevno posjećuju turisti iz cijelog svijeta.

Video pogledajte na Instagram profilu Dnevnog Avaza.

# PJESMA
# NIL
# HALID BEŠLIĆ
# EGIPAT
# POLJEM SE ŠIRI MIRIS LJILJANA
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