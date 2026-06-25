Zagrljaj nakon pobjede Zmajeva: Supruga Ermedina Demirovića podijelila emotivan trenutak, idemo dalje

Supruga bh. reprezentativca Ermedina Demirovića, Sandra Demirović, podijelila je na društvenim mrežama fotografije i snimke sa utakmice Bosne i Hercegovine protiv Katara, na kojoj je s tribina pružala podršku Zmajevima.

Među objavljenim fotografijama posebno se istaknuo trenutak nakon utakmice, kada je Demirović zagrlio suprugu poslije pobjede bh. reprezentacije. Sandra je sa svojim pratiteljima podijelila i atmosferu s tribina te kadrove navijanja tokom susreta.

Za utakmicu je odabrala dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a objavu je pratila kratkom porukom: "24 sata u Seattleu. Jedna pobjeda. Idemo dalje".

Sandra je i ranije privlačila pažnju javnosti objavama sa utakmica na kojima podržava supruga, ali i svojim modnim izdanjima na društvenim mrežama.

Demirović je u više navrata isticao koliko mu porodica znači u profesionalnoj karijeri, naglašavajući da upravo u najbližima pronalazi najveću podršku.

Podsjetimo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Katar rezultatom 3:1 i izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Naredni izazov Zmajeve očekuje protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.