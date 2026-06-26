Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić više ne kriju bliskost: Zajedničkom fotografijom podgrijali glasine

Nakon što su prethodnih dana počele kružiti priče o navodnoj vezi srbijanske pjevačice Sara Jo i glumca Aleksej Bjelogrlić, njih dvoje su, čini se, potvrdili nagađanja objavom prve zajedničke fotografije.

Na fotografiji poziraju jedno uz drugo, dok je pjevačica u kupaćem kostimu, a glumac bez majice i sa cigaretom u ruci.

Priče o njihovoj romansi pojavile su se nakon što su ih srbijanski mediji primijetili zajedno tokom jednog izlaska. Dodatnu pažnju javnosti privukle su i njihove zagonetne objave na društvenim mrežama, koje su mnogi protumačili kao potvrdu da su u vezi.

Srbijanski mediji su pored toga dijelili i navodne prepiske Bjelogrlića gdje tvrdi da je Sara prošlost. Čini se da je njihova zajednička fotografija zapravo odgovor na te medijske natpise.

Sara je nedavno raskinula vezu sa slovenskim koreografom Žigom Sotlarom. Upoznali su se 2021. godine u Budvi, a ubrzo nakon toga su započeli vezu.

Već duže vrijeme nisu viđeni zajedno, a on je u međuvremenu izbrisao sve njihove zajedničke fotografije i snimke s profila na društvenim mrežama.

Aleksej Bjelogrlić, sin Dragana Bjelogrlića, oduvijek je nastojao svoj život držati dalje od očiju javnosti. No, u januaru ove godine se na premijeri filma "Svadba" u Beogradu pojavio s manekenkom i glumicom Jelenom Zloporubović. Njihova ljubav nije potrajala.