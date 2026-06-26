Šest najmoćnijih porodica koje ljetuju u Crnoj Gori: Imaju jahte, privatne avione i luksuzne vile, a biraju Jadran

Crnogorsko primorje već godinama privlači neke od najbogatijih i najpoznatijih ljudi svijeta. Luksuzne marine, ekskluzivni hoteli, privatne plaže i netaknuta priroda učinili su Jadran jednom od omiljenih destinacija svjetskog džet-seta.

Iako mogu ljetovati na najprestižnijim destinacijama poput Maldiva, Azurne obale ili Kariba, mnoge slavne porodice iznova se vraćaju upravo Crnoj Gori. Neki od njih su otišli i korak dalje pa su kupili luksuzne nekretnine ili investirali u crnogorsko primorje.

1. Porodica Bekam

Dejvid i Viktorija Bekam već godinama važe za jedan od najpoznatijih i najbogatijih bračnih parova na svijetu. Uprkos tome što posjeduju nekretnine u Londonu, Majamiju i drugim elitnim lokacijama, više puta su za odmor odabrali upravo Crnu Goru.

Još 2018. godine boravili su na Svetom Stefanu, gdje su odsjedali u jednom od najluksuznijih hotelskih kompleksa na Jadranu. Svjetski mediji ranije su pisali i da su razmatrali kupovinu luksuzne nekretnine u okolini Tivta.

Bekamovi su poznati po tome što cijene privatnost, mir i prirodu, a upravo to pronalaze na crnogorskom primorju.

2. Vlade i Ana Divac

Vlade i Ana Divac nisu samo redovni gosti Crne Gore već su postali i vlasnici nekretnina u luksuznom kompleksu Luštica Bay.

Nakon kupovine prve rezidencije, odlučili su investirati i u drugu nekretninu, a slobodno vrijeme često provode obilazeći crnogorsku obalu svojom jahtom.

Iako već decenijama žive između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, Crna Gora je postala njihova druga adresa tokom ljetnih mjeseci.

3. Medžik Džonson

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena nekoliko puta je boravio na crnogorskom primorju, uglavnom na poziv dugogodišnjeg prijatelja Vlada Divca.

Posebno ga je oduševilo ostrvo Mamula, koje je danas pretvoreno u luksuzni hotelski kompleks. Nakon posjete na društvenim mrežama podijelio je fotografije i utiske, ističući da je riječ o jedinstvenom iskustvu.

4. Zlatan Ibrahimović

Proslavljeni švedski fudbaler sa balkanskim korijenima ljetovao je na Svetom Stefanu još 2013. godine.

Jadran mu nije nepoznata destinacija, budući da je majci kupio kuću u blizini Paga u Hrvatskoj, gdje često boravi njegova porodica.

U više navrata govorio je i o svojim porodičnim korijenima te djetinjstvu obilježenom ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije.

5. Porodica Đoković

Novak i Jelena Đoković vjenčali su se 2014. godine na Svetom Stefanu, jednom od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma.

Kasnije su više puta boravili u Crnoj Gori, uključujući i luksuzni rizort Portonovi, a prema ranijim medijskim navodima Novak je kupio i vilu u mjestu Ljuta, u Bokokotorskom zalivu.

Iako mogu sebi priuštiti odmor bilo gdje u svijetu, Đokovići su poznati po tome što često biraju mirnije destinacije i porodičnu atmosferu.

6. Marija Šarapova

Slavna ruska teniserka također je među poznatim ličnostima koje su odmor provele u Crnoj Gori.

Prije nekoliko godina boravila je u luksuznom hotelu na Svetom Stefanu, a crnogorski mediji tada su pisali kako je moguće da je upravo od Novaka Đokovića dobila preporuku za ovu destinaciju.

Njena posjeta dodatno je potvrdila reputaciju Crne Gore kao jednog od omiljenih mjesta za odmor svjetskih sportskih zvijezda.

Posljednjih godina Crna Gora se sve češće nalazi na listi najpoželjnijih destinacija za luksuzni turizam. Ekskluzivne marine, hoteli visoke kategorije, privatne vile i prirodne ljepote privlače brojne milionere, milijardere i slavne ličnosti koje upravo na Jadranu pronalaze mir, privatnost i vrhunsku uslugu.