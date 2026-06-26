Bred Pit i brojna poznata lica pratili utakmicu Amerike i Turske: Očekuju se i protiv BiH

Holivudska zvijezda Bred Pit (Brad Pitt) privukao je veliku pažnju tokom utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Turske na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Glumac je susret pratio u društvu kolege Edvarda Nortona (Edward Norton), a iako je pokušao ostati neprimijećen noseći šešir i sunčane naočale, kamere i navijači brzo su ga prepoznali. Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko interesovanje na tribinama, ali i na društvenim mrežama.

Utakmica je privukla veliki broj poznatih ličnosti, a očekuje se da će zvijezda biti i na narednom susretu između SAD-a i Bosne i Hercegovine.