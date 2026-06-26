Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLAVNI NA SVJETSKOM

Bred Pit i brojna poznata lica pratili utakmicu Amerike i Turske: Očekuju se i protiv BiH

Špekuliše se o mogućem dolasku samog predsjednika SAD-a Donalda Trampa

Bred Pit na Svjetskom prvenstvu. X

M. P.

26.6.2026

Holivudska zvijezda Bred Pit (Brad Pitt) privukao je veliku pažnju tokom utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Turske na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Glumac je susret pratio u društvu kolege Edvarda Nortona (Edward Norton), a iako je pokušao ostati neprimijećen noseći šešir i sunčane naočale, kamere i navijači brzo su ga prepoznali. Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko interesovanje na tribinama, ali i na društvenim mrežama.

Utakmica je privukla veliki broj poznatih ličnosti, a očekuje se da će zvijezda biti i na narednom susretu između SAD-a i Bosne i Hercegovine.

Osim Breda Pita (Brad Pitt), utakmicu su pratili i Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio) i komičar i glumac Vil Ferel (Will Ferrell).

Na tribinama je bila i Paris Hilton, koja je stigla sa suprugom Karterom Reumom (Carter Reum) i njihovom djecom, kao i holivudska glumica Džesika Alba (Jessica Alba), koja je utakmicu pratila sa svojim kćerkama.

Podsjetimo, nogometaši Turske pobijedili su u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:2 te su se tako na častan način oprostili od Mundijala.

Očekuje se da će brojni poznati pratiti i utakmicu SAD-a i Bosne i Hercegovine, a špekuliše se o mogućem dolasku samog predsjednika SAD-a Donalda Trampa.

# BRED PIT
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.