Keba slomljen zbog gubitka, bio je član porodice: "Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima"

Poznati pjevač Dragan Kojić Keba rastužio je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama, kojom se oprostio od svog dugogodišnjeg i vjernog ljubimca.

Porodicu Kojić zauvijek je napustio njihov pas, pudla po imenu Pako, koji je uz pjevača i njegovu porodicu proveo punih 15 godina.

Poznato je da kućni ljubimci s vremenom postaju ravnopravni članovi porodice, a Keba je ovom objavom pokazao koliko mu je Pako značio i koliku prazninu je njegov odlazak ostavio.