Keba slomljen zbog gubitka, bio je član porodice: "Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima"

Poznati pjevač Dragan Kojić Keba rastužio je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama, kojom se oprostio od svog dugogodišnjeg i vjernog ljubimca.
Porodicu Kojić zauvijek je napustio njihov pas, pudla po imenu Pako, koji je uz pjevača i njegovu porodicu proveo punih 15 godina.
Poznato je da kućni ljubimci s vremenom postaju ravnopravni članovi porodice, a Keba je ovom objavom pokazao koliko mu je Pako značio i koliku prazninu je njegov odlazak ostavio.
Na svom profilu podijelio je zajedničku fotografiju koja svjedoči o posebnoj vezi koju su godinama gradili. Uz nju je napisao emotivne riječi, otkrivši da je svog ljubimca ispratio na vječni počinak na jedini način koji je znao – pjesmom.
- Pjesmom sam te dočekao, pjesmom te i ispraćam, vjerni moj Pakice. Volio si da ti pjevam, čak i kada plačem, i znaš da mi je to lijek za sve. Hvala ti za 15 godina iskrene, vjerne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvijek ćemo te nositi u našim srcima - poručio je Keba u emotivnoj objavi.
Nakon objave, društvene mreže su preplavili komentari podrške i riječi utjehe upućene porodici Kojić, uz poruke da je gubitak kućnog ljubimca, nakon toliko godina zajedničkog života, jedan od najtežih trenutaka koje porodica može doživjeti.
Od Paka se oprostila i Kebina kćerka Nataša, koja je također podijelila emotivne riječi na društvenim mrežama.