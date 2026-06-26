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TUGA U DOMU PJEVAČA

Keba slomljen zbog gubitka, bio je član porodice: "Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima"

Dragan Kojić emotivnom objavom na Instagramu oprostio se od svog dugogodišenjeg i vjernog ljubimca

Dragan Kojić Keba tužan zbog gubitka. Instagram

M. K. V.

26.6.2026

Poznati pjevač Dragan Kojić Keba rastužio je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama, kojom se oprostio od svog dugogodišnjeg i vjernog ljubimca.

Porodicu Kojić zauvijek je napustio njihov pas, pudla po imenu Pako, koji je uz pjevača i njegovu porodicu proveo punih 15 godina.

Poznato je da kućni ljubimci s vremenom postaju ravnopravni članovi porodice, a Keba je ovom objavom pokazao koliko mu je Pako značio i koliku prazninu je njegov odlazak ostavio.

Dragan Kojić Keba se oprostio od ljubimca. Foto: Instagram

Na svom profilu podijelio je zajedničku fotografiju koja svjedoči o posebnoj vezi koju su godinama gradili. Uz nju je napisao emotivne riječi, otkrivši da je svog ljubimca ispratio na vječni počinak na jedini način koji je znao – pjesmom.

- Pjesmom sam te dočekao, pjesmom te i ispraćam, vjerni moj Pakice. Volio si da ti pjevam, čak i kada plačem, i znaš da mi je to lijek za sve. Hvala ti za 15 godina iskrene, vjerne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvijek ćemo te nositi u našim srcima - poručio je Keba u emotivnoj objavi.

I Kebina kćerka pati za Pakom. Foto: Instagram

Nakon objave, društvene mreže su preplavili komentari podrške i riječi utjehe upućene porodici Kojić, uz poruke da je gubitak kućnog ljubimca, nakon toliko godina zajedničkog života, jedan od najtežih trenutaka koje porodica može doživjeti.

Od Paka se oprostila i Kebina kćerka Nataša, koja je također podijelila emotivne riječi na društvenim mrežama.

# DRAGAN KOJIĆ KEBA
# PAS
# KUĆNI LJUBIMAC
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