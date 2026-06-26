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NE KRIJE DA IMA MANA

Maji Berović bliski ljudi okrenuli leđa, priznala kako razgovara sa sobom: "Svinjo debela"

Pjevačica otkrila da su se tokom karijere pojedini ljudi udaljili od nje jer nisu mogli podnijeti njen uspjeh, pa se našalila na svoj račun

Maja Berović tvrdi da je slava nije promijenila. Instagram

M. K. V. / Pink

26.6.2026

Pjevačica Maja Berović priznala je da se tokom karijere susretala s tim da se pojedini ljudi udalje od nje, a smatra da je razlog tome bio njen uspjeh.

Kako ističe, svako vrijeme nosi svoje izazove, ali je uprkos svemu ostala dosljedna sebi.

– Jeste se desilo da se ljudi sklone, moram priznati. Ali ne zbog mene. Neki ljudi jednostavno ne mogu podnijeti moj uspjeh, nažalost. Ja sam, u suštini, uvijek bila ista. Nikada se nisam mijenjala i mislim da to kakav si čovjek niko ne može promijeniti. To je jednostavno u nama. Ali svakako su se ljudi oko mene mijenjali – rekla je Maja.

Dodala je da je profesionalni uspjeh donio i određene promjene u njenom privatnom životu.

Maja Berović ima besprijekornu liniju. SFF

Govoreći o svojim osobinama, priznala je da joj je najveća mana nestrpljenje.

– Cijeli život se borim s tim. Strpljenje je vrlina koju pokušavam naučiti, ali mi nikako ne polazi za rukom – iskreno je kazala pjevačica.

Iako je poznata po predanosti poslu, Maja je pokazala i smisao za humor kada je govorila o izgledu i ishrani.

Našalila se da bi sebi uputila neobičnu poruku:

– Svinjo debela, što si pojela moju Milku s Oreom? Što si pojela moju Dubai čokoladu? – rekla je kroz smijeh.

Na kraju se osvrnula i na sina Lava, o kojem je govorila s mnogo emocija.

Kako kaže, Lav zna biti izuzetno temperamentan i pravi "lav", što je naslijedio od oca, dok je od nje naslijedio nježniju stranu, zbog čega je, kako kaže, "miljen i drag".

# MAJA BEROVIĆ
# PJEVAČICA
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