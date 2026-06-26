Maji Berović bliski ljudi okrenuli leđa, priznala kako razgovara sa sobom: "Svinjo debela"

Pjevačica Maja Berović priznala je da se tokom karijere susretala s tim da se pojedini ljudi udalje od nje, a smatra da je razlog tome bio njen uspjeh.

Kako ističe, svako vrijeme nosi svoje izazove, ali je uprkos svemu ostala dosljedna sebi.

– Jeste se desilo da se ljudi sklone, moram priznati. Ali ne zbog mene. Neki ljudi jednostavno ne mogu podnijeti moj uspjeh, nažalost. Ja sam, u suštini, uvijek bila ista. Nikada se nisam mijenjala i mislim da to kakav si čovjek niko ne može promijeniti. To je jednostavno u nama. Ali svakako su se ljudi oko mene mijenjali – rekla je Maja.

Dodala je da je profesionalni uspjeh donio i određene promjene u njenom privatnom životu.