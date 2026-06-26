Maji Berović bliski ljudi okrenuli leđa, priznala kako razgovara sa sobom: "Svinjo debela"

Pjevačica Maja Berović priznala je da se tokom karijere susretala s tim da se pojedini ljudi udalje od nje, a smatra da je razlog tome bio njen uspjeh.
Kako ističe, svako vrijeme nosi svoje izazove, ali je uprkos svemu ostala dosljedna sebi.
– Jeste se desilo da se ljudi sklone, moram priznati. Ali ne zbog mene. Neki ljudi jednostavno ne mogu podnijeti moj uspjeh, nažalost. Ja sam, u suštini, uvijek bila ista. Nikada se nisam mijenjala i mislim da to kakav si čovjek niko ne može promijeniti. To je jednostavno u nama. Ali svakako su se ljudi oko mene mijenjali – rekla je Maja.
Dodala je da je profesionalni uspjeh donio i određene promjene u njenom privatnom životu.
Govoreći o svojim osobinama, priznala je da joj je najveća mana nestrpljenje.
– Cijeli život se borim s tim. Strpljenje je vrlina koju pokušavam naučiti, ali mi nikako ne polazi za rukom – iskreno je kazala pjevačica.
Iako je poznata po predanosti poslu, Maja je pokazala i smisao za humor kada je govorila o izgledu i ishrani.
Našalila se da bi sebi uputila neobičnu poruku:
– Svinjo debela, što si pojela moju Milku s Oreom? Što si pojela moju Dubai čokoladu? – rekla je kroz smijeh.
Na kraju se osvrnula i na sina Lava, o kojem je govorila s mnogo emocija.
Kako kaže, Lav zna biti izuzetno temperamentan i pravi "lav", što je naslijedio od oca, dok je od nje naslijedio nježniju stranu, zbog čega je, kako kaže, "miljen i drag".