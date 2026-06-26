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OVO SE STVARNO DOGODILO

Džulija Roberts tri dana pred svadbu sve otkazala: Glumica pobjegla s mladoženjinim drugom

Holivudska diva danas je u skladnom braku, ali prije udaje za snimatelja Danijela Modera imala je buran ljubavni život

Džulija Roberts imala je buran ljubavni život. AP

M. K. V. / CDM

26.6.2026

Holivudska diva Džulija Roberts (Julia Roberts), poznata po izuzetnom glumačkom talentu i ljepoti, godinama je punila naslovnice ne samo zbog uspješne karijere, već i zbog burnog ljubavnog života, piše Glossy.

Njene veze i raskidi često su bili u centru pažnje javnosti, a pojedini ljubavni izbori izazivali su brojne kontroverze.

Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se početkom devedesetih godina, kada je planirala vjenčanje s glumcem Kiferom Saderlandom.

Iako je ceremonija već bila zakazana, samo tri dana prije vjenčanja Džulija je iznenada otkazala sve i otišla s njegovim bliskim prijateljem, glumcem Džejsonom Patrikom.

Vijest je tada odjeknula Holivudom i godinama se prepričavala kao jedan od najvećih ljubavnih skandala u svijetu slavnih.

Prije veze sa Saderlandom, Džulija je ljubila glumca Lijama Nisona, a mediji su pratili i njene romanse s Dilanom Mekdermotom i Metjuom Perijem.

Godine 1993. udala se za kanadskog muzičara Lajla Lova, ali je njihov brak potrajao svega dvije godine. Nakon razvoda nastavila je s burnim ljubavnim životom, a jedno vrijeme bila je i u vezi s glumcem Bendžaminom Bratom.

Džulija Roberts sa suprugom. Instagram

Ljubavnu sreću i stabilnost pronašla je sa snimateljem Danijelom Moderom, koji je u vrijeme početka njihove veze još bio u braku.

Par se vjenčao 2002. godine i zajedno imaju troje djece. Uprkos brojnim izazovima života pod svjetlima reflektora, njihov brak traje više od dvije decenije i važi za jedan od stabilnijih u Holivudu.

# VEZE
# BRAK
# JULIA ROBERTS
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