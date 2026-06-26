Džulija Roberts tri dana pred svadbu sve otkazala: Glumica pobjegla s mladoženjinim drugom

Holivudska diva Džulija Roberts (Julia Roberts), poznata po izuzetnom glumačkom talentu i ljepoti, godinama je punila naslovnice ne samo zbog uspješne karijere, već i zbog burnog ljubavnog života, piše Glossy. Njene veze i raskidi često su bili u centru pažnje javnosti, a pojedini ljubavni izbori izazivali su brojne kontroverze. Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se početkom devedesetih godina, kada je planirala vjenčanje s glumcem Kiferom Saderlandom.

Iako je ceremonija već bila zakazana, samo tri dana prije vjenčanja Džulija je iznenada otkazala sve i otišla s njegovim bliskim prijateljem, glumcem Džejsonom Patrikom. Vijest je tada odjeknula Holivudom i godinama se prepričavala kao jedan od najvećih ljubavnih skandala u svijetu slavnih. Prije veze sa Saderlandom, Džulija je ljubila glumca Lijama Nisona, a mediji su pratili i njene romanse s Dilanom Mekdermotom i Metjuom Perijem. Godine 1993. udala se za kanadskog muzičara Lajla Lova, ali je njihov brak potrajao svega dvije godine. Nakon razvoda nastavila je s burnim ljubavnim životom, a jedno vrijeme bila je i u vezi s glumcem Bendžaminom Bratom.

Džulija Roberts sa suprugom . Instagram