Džulija Roberts tri dana pred svadbu sve otkazala: Glumica pobjegla s mladoženjinim drugom

Holivudska diva Džulija Roberts (Julia Roberts), poznata po izuzetnom glumačkom talentu i ljepoti, godinama je punila naslovnice ne samo zbog uspješne karijere, već i zbog burnog ljubavnog života, piše Glossy.
Njene veze i raskidi često su bili u centru pažnje javnosti, a pojedini ljubavni izbori izazivali su brojne kontroverze.
Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se početkom devedesetih godina, kada je planirala vjenčanje s glumcem Kiferom Saderlandom.
Iako je ceremonija već bila zakazana, samo tri dana prije vjenčanja Džulija je iznenada otkazala sve i otišla s njegovim bliskim prijateljem, glumcem Džejsonom Patrikom.
Vijest je tada odjeknula Holivudom i godinama se prepričavala kao jedan od najvećih ljubavnih skandala u svijetu slavnih.
Prije veze sa Saderlandom, Džulija je ljubila glumca Lijama Nisona, a mediji su pratili i njene romanse s Dilanom Mekdermotom i Metjuom Perijem.
Godine 1993. udala se za kanadskog muzičara Lajla Lova, ali je njihov brak potrajao svega dvije godine. Nakon razvoda nastavila je s burnim ljubavnim životom, a jedno vrijeme bila je i u vezi s glumcem Bendžaminom Bratom.
Ljubavnu sreću i stabilnost pronašla je sa snimateljem Danijelom Moderom, koji je u vrijeme početka njihove veze još bio u braku.
Par se vjenčao 2002. godine i zajedno imaju troje djece. Uprkos brojnim izazovima života pod svjetlima reflektora, njihov brak traje više od dvije decenije i važi za jedan od stabilnijih u Holivudu.