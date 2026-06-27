Miki Ruk šokirao pojavljivanjem: Bez zuba snimljen u Los Angelesu

Američki glumac Miki Ruk (Mickey Rourke) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su ga kamere snimile na ulicama Los Anđelesa (Los Angeles) bez zuba, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.
Mnogi korisnici navode da su promjene na njegovom izgledu sve izraženije te ih povezuju s njegovim životnim i finansijskim poteškoćama.
Prema navodima pojedinih medija, glumac se suočio i s deložacijom nakon što navodno nije platio stanarinu koja je iznosila više od 60.000 dolara.
"Kakav tužan kraj nekadašnje zvijezde", "Čovjek očigledno ne želi pomoć", "On je dokaz toga šta će ti život uraditi ako to dopustiš. Moraš ostati jak bez obzira na sve", neki su od komentara.
Miki Ruk je u izjavi za DailyMail naveo da je prestao plaćati stanarinu jer su, prema njegovim tvrdnjama, životni uslovi u kući postali neprihvatljivi. Međutim, sudski spisi iz marta pokazuju da je stanodavac Erik T. Goldi (Eric T. Goldie) dobio spor, nakon čega je donesena odluka da glumac mora napustiti nekretninu, jer se nije u zakonskom roku odazvao na zahtjev za deložaciju prema kalifornijskim propisima.
U istom periodu, Rour je odbio novac koji su njegovi fanovi prikupili kako bi mu pomogli da ne ostane bez krova nad glavom. Akciju je organizovala njegova menadžerica Kimberli Hajns (Kimberley Hines).
Ruk je karijeru izgradio tokom 1980-ih kroz filmove poput "Diner" i "Angel Heart", nakon čega se nakratko povukao iz glume i posvetio boksu. Kasnije se vratio filmu i ponovo stekao svjetsku pažnju nominacijom za Oscara za ulogu u ostvarenju "The Wrestler" iz 2008. godine.
Prošle godine ponovo je bio u fokusu javnosti zbog kontroverznog nastupa u emisiji "Celebrity Big Brother", iz koje je diskvalifikovan nakon što je izrekao uvredljive komentare prema drugim učesnicima.