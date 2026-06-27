Miki Ruk šokirao pojavljivanjem: Bez zuba snimljen u Los Angelesu

Američki glumac Miki Ruk (Mickey Rourke) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su ga kamere snimile na ulicama Los Anđelesa (Los Angeles) bez zuba, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici navode da su promjene na njegovom izgledu sve izraženije te ih povezuju s njegovim životnim i finansijskim poteškoćama.

Prema navodima pojedinih medija, glumac se suočio i s deložacijom nakon što navodno nije platio stanarinu koja je iznosila više od 60.000 dolara.

"Kakav tužan kraj nekadašnje zvijezde", "Čovjek očigledno ne želi pomoć", "On je dokaz toga šta će ti život uraditi ako to dopustiš. Moraš ostati jak bez obzira na sve", neki su od komentara.