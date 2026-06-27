Princ Villiam postao milijarder: Bogatiji je i od kralja Čarlsa

Princ Viliam (William) postao je milijarder i, prema najnovijim finansijskim podacima, sada raspolaže većim bogatstvom od svog oca, kralja Čarlsa (Charlesa) III. Njegova neto imovina procjenjuje se na oko 1,6 milijardi dolara.

Do najvećeg dijela bogatstva Villiam je došao zahvaljujući vojvodstvu Kornvol (Cornwall), privatnom kraljevskom imanju koje je preuzeo 2022. godine nakon što je Čarls stupio na britanski prijesto. Samo u fiskalnoj 2025/2026. godini od tog imanja ostvario je privatni prihod od oko 28,5 miliona dolara.

Vojvodstvo Kornvol predstavlja glavni izvor finansiranja službenih, humanitarnih i privatnih aktivnosti princa Villiama, njegove supruge Kate i njihove djece. Ovo historijsko imanje osnovano je još u 14. stoljeću kako bi osiguravalo prihode budućim nasljednicima britanske krune.

Prema posljednjim procjenama, lično bogatstvo kralja Čarlsa III iznosi oko 846 miliona dolara, što znači da je njegov sin prvi put postao bogatiji od aktuelnog britanskog monarha.

Britanski mediji navode da Villiam planira u narednoj deceniji prodati dio imovine vojvodstva, a sredstva usmjeriti u izgradnju stambenih objekata i projekte zaštite prirode, s ciljem poboljšanja uslova života lokalnog stanovništva.