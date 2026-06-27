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LJUBAV CVJETA

Dua Lipa pokazala prve fotografije s medenog mjeseca, fanovi oduševljeni romantičnim trenucima

Pjevačica i njen suprug Kalum Tarner uživaju u Italiji nakon raskošnog vjenčanja, a fotografijama su otkrili djelić svoje privatnosti

Dua Lipa - Avaz
Dua Lipa - Avaz
Dua Lipa - Avaz
Dua Lipa - Avaz
Dua Lipa pokazala kako provodi medeni mjesec - Avaz
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I. Š.

27.6.2026

Nakon raskošnog vjenčanja u Palermu, Dua Lipa i njen suprug Kalum Tarner otputovali su na medeni mjesec u Italiju, gdje uživaju u zajedničkim trenucima daleko od očiju javnosti.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s putovanja, na kojima se mogu vidjeti romantični trenuci para, ali i kadrovi opuštanja na obali Amalfi, u Rimu i kod čuvene Fontane di Trevi.

Supružnici su posjetili i jedan od poznatih rimskih restorana, gdje su se fotografisali s vlasnikom, a njihove objave izazvale su brojne pozitivne reakcije fanova.

Nakon glamurozne svadbene proslave kojoj su prisustvovale brojne svjetske zvijezde, strani mediji navode da par već razmišlja o zajedničkoj budućnosti i proširenju porodice.

# MEDENI MJESEC
# DUA LIPA
# KALUM TARNER
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