Dua Lipa pokazala prve fotografije s medenog mjeseca, fanovi oduševljeni romantičnim trenucima

Nakon raskošnog vjenčanja u Palermu, Dua Lipa i njen suprug Kalum Tarner otputovali su na medeni mjesec u Italiju, gdje uživaju u zajedničkim trenucima daleko od očiju javnosti.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s putovanja, na kojima se mogu vidjeti romantični trenuci para, ali i kadrovi opuštanja na obali Amalfi, u Rimu i kod čuvene Fontane di Trevi.

Supružnici su posjetili i jedan od poznatih rimskih restorana, gdje su se fotografisali s vlasnikom, a njihove objave izazvale su brojne pozitivne reakcije fanova.

Nakon glamurozne svadbene proslave kojoj su prisustvovale brojne svjetske zvijezde, strani mediji navode da par već razmišlja o zajedničkoj budućnosti i proširenju porodice.