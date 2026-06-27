Voditeljica emisije "Nikad nije kasno" operisala bokove: "Od djetinjstva sam tu bila očajna"

Voditeljica Dragana Katić, godinama važi za jednu od najnjegovanijih dama na našoj javnoj sceni, a jednom prilikom je otvoreno govorila o svom fizičkom izgledu i estetskoj intervenciji koja joj je potpuno promijenila život. Dragana je otkrila kako je u četrdesetoj godini prelomila i donijela odluku da operiše bokove, koji su joj zadavali velike muke i nesigurnosti još od najranijih dana. - Bokovi su mi stvarali problem, od djetinjstva sam tu bila očajna. Bez obzira na to koliko sam varirala u kilaži, jako su mi smetali ti bokovi i velika razlika između boka i struka - ispričala je voditeljica. Zbog ovog viška, Dragana se prisjetila da u gimnaziji nije mogla nositi tada izuzetno popularne plitke "Levis 501" farmerke.

Prelomni trenutak dogodio se u njenoj 40. godini, kada se konačno obratila estetskom kirurgu, a nakon operacije, neželjeni višak se nikada više nije vratio. - Meni je to bila vrsta klika da budem malo posvećenija sebi, da krenem da vježbam. Jako sam vodila računa o tome šta jedem da se to ne bi vratilo, a maestralno je urađeno. Nije mi bila dovoljna tuđa potvrda, morala sam to sa sobom da završim i ja sam to ovako završila - istakla je Dragana Katić. Posebno je bio upečatljiv trenutak kada je nakon oporavka vidjela svoj novi odraz. - Sjećam se kada sam se pogledala u ogledalo poslije operacije, nekih dva-tri mjeseca kada je sve to prošlo, rekla sam sebi: "O, hvalim ti se Bože". Odjednom sam htjela nositi sve ono što mi ranije ne stoji, pa sam tada prvi put izašla na scenu u potpuno uskoj haljini - prisjetila se Katićka i dodala da su nakon toga i treninzi došli na svoje.

Dragana Katić zrači samopouzdanjem . Nova BH