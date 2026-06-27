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Voditeljica emisije "Nikad nije kasno" operisala bokove: "Od djetinjstva sam tu bila očajna"

Dragana Katić priznaje da je sa svojih 40 godina morala da prelomi i donese odluku da riješi estetski problem koji ju je dugo mučio

Dragana Katić progovorila o estetskom problemu. Instagram

M. K. V. / Telegraf

27.6.2026

Voditeljica Dragana Katić, godinama važi za jednu od najnjegovanijih dama na našoj javnoj sceni, a jednom prilikom je otvoreno govorila o svom fizičkom izgledu i estetskoj intervenciji koja joj je potpuno promijenila život.

Dragana je otkrila kako je u četrdesetoj godini prelomila i donijela odluku da operiše bokove, koji su joj zadavali velike muke i nesigurnosti još od najranijih dana.

- Bokovi su mi stvarali problem, od djetinjstva sam tu bila očajna. Bez obzira na to koliko sam varirala u kilaži, jako su mi smetali ti bokovi i velika razlika između boka i struka - ispričala je voditeljica.

Zbog ovog viška, Dragana se prisjetila da u gimnaziji nije mogla nositi tada izuzetno popularne plitke "Levis 501" farmerke.

Prelomni trenutak dogodio se u njenoj 40. godini, kada se konačno obratila estetskom kirurgu, a nakon operacije, neželjeni višak se nikada više nije vratio.

- Meni je to bila vrsta klika da budem malo posvećenija sebi, da krenem da vježbam. Jako sam vodila računa o tome šta jedem da se to ne bi vratilo, a maestralno je urađeno. Nije mi bila dovoljna tuđa potvrda, morala sam to sa sobom da završim i ja sam to ovako završila - istakla je Dragana Katić.

Posebno je bio upečatljiv trenutak kada je nakon oporavka vidjela svoj novi odraz.

- Sjećam se kada sam se pogledala u ogledalo poslije operacije, nekih dva-tri mjeseca kada je sve to prošlo, rekla sam sebi: "O, hvalim ti se Bože". Odjednom sam htjela nositi sve ono što mi ranije ne stoji, pa sam tada prvi put izašla na scenu u potpuno uskoj haljini - prisjetila se Katićka i dodala da su nakon toga i treninzi došli na svoje.

Dragana Katić zrači samopouzdanjem. Nova BH

Ova intervencija joj nije donijela samo fizičku promjenu, već je bila i ozbiljna prekretnica u načinu života. Voditeljica je naglasila da o svom tijelu i njezi veoma vodi računa još od svoje 10. ili 11. godine, kada je počela da se formira kao djevojka. 

Koliko joj je izgled bitan pokazuje i činjenica da joj je izuzetno važno da posjećuje svog dugogodišnjeg frizera i doktoricu za lice, te da prije svake vizuelne promjene "dobro promisli i prespava".

Iako danas zrači samopouzdanjem, njen životni put nije uvijek bio idealan, o čemu svjedoči i njeno ranije bolno priznanje da je u najkritičnijim životnim momentima, kako bi preživjela, morala prodavati zlato iz kuće.

# OPERACIJA
# VODITELJICA
# DRAGANA KATIĆ
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