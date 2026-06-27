Preminuo novinar i voditelj u 36. godini života: Marko Pantić bio je miljenik estrade

Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama i prijateljima poznatiji kao Ludo Pero, preminuo je iznenada sinoć u Beogradu u 36. godini života.

Jedno vrijeme proveo je radeći u Informeru, a ovaj kolektiv oprostio se od njega sledećim tekstom.

"Još od malih nogu i dana u osnovnoj školi, Marko je pokazivao ogromnu sklonost ka javnom poslu i umjetnosti. Režirao je školske predstave, glumio u teatru i već tada je bilo jasno da je rođen za scenu i medije. Vrlo brzo je pronašao put do srca kako gledalaca, tako i čitalaca, gradeći uspješnu karijeru u brojnim medijskim kućama.

Svoj profesionalni put započeo je na RTV Mag, lokalnoj televiziji u Obrenovcu, nakon čega se otisnuo u štampane i online medije, radeći u Srpskom telegrafu i portalu Novosti. Svoj prepoznatljiv novinarski pečat i stopostotnu posvećenost profesiji ostavio je i na televiziji Studio B. Tokom karijere se ostvario u različitim ulogama – radio je kao novinar, reporter, ali i kao urednik video produkcije. Pored toga, ostaće upamćen i po svojim britkim kolumnama u kojima se nikada nije libio da javno i direktno kaže tačno ono što misli i osjeća.

Ljubitelji digitalnih formata pamtiće ga i po njegovom autorskom podcastu "Ludoperovanje", u kojem je na sebi svojstven, neposredan način ugostio brojne poznate ličnosti. Pored novinarstva, Marko je uspješno plivao i u marketinškim vodama, te je godinama radio kao PR menadžer brojnih poznatih ličnosti s domaće estrade.