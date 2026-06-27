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TUGA

Preminuo novinar i voditelj u 36. godini života: Marko Pantić bio je miljenik estrade

Brojne kolege i prijatelji opraštaju se od njega na društvenim mrežama, ističući da je ostavio veliki trag i u humanitarnom radu

Marko Pantić iznenada preminuo u 36. godini života. Foto: Instagram

M. K. V. / Informer

27.6.2026

Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama i prijateljima poznatiji kao Ludo Pero, preminuo je iznenada sinoć u Beogradu u 36. godini života.

Jedno vrijeme proveo je radeći u Informeru, a ovaj kolektiv oprostio se od njega sledećim tekstom.

"Još od malih nogu i dana u osnovnoj školi, Marko je pokazivao ogromnu sklonost ka javnom poslu i umjetnosti. Režirao je školske predstave, glumio u teatru i već tada je bilo jasno da je rođen za scenu i medije. Vrlo brzo je pronašao put do srca kako gledalaca, tako i čitalaca, gradeći uspješnu karijeru u brojnim medijskim kućama.

Svoj profesionalni put započeo je na RTV Mag, lokalnoj televiziji u Obrenovcu, nakon čega se otisnuo u štampane i online medije, radeći u Srpskom telegrafu i portalu Novosti. Svoj prepoznatljiv novinarski pečat i stopostotnu posvećenost profesiji ostavio je i na televiziji Studio B. Tokom karijere se ostvario u različitim ulogama – radio je kao novinar, reporter, ali i kao urednik video produkcije. Pored toga, ostaće upamćen i po svojim britkim kolumnama u kojima se nikada nije libio da javno i direktno kaže tačno ono što misli i osjeća.

Ljubitelji digitalnih formata pamtiće ga i po njegovom autorskom podcastu "Ludoperovanje", u kojem je na sebi svojstven, neposredan način ugostio brojne poznate ličnosti. Pored novinarstva, Marko je uspješno plivao i u marketinškim vodama, te je godinama radio kao PR menadžer brojnih poznatih ličnosti s domaće estrade.

Izvještavao je s gotovo svih značajnijih domaćih i svjetskih muzičkih događaja, a zahvaljujući profesionalnosti, vedrom duhu i nevjerovatnoj harizmi, stekao je ogromno poštovanje i ljubav estradnih umjetnika i kolega s kojima je sarađivao. Ipak, ono po čemu će Marko najviše ostati upamćen jeste njegov ogroman humanitarni rad i veliko srce. Svoj novinarski poziv, uticaj i brojne kontakte na estradi nesebično je koristio kako bi pomogao onima kojima je to bilo najpotrebnije. Organizovao je velike humanitarne koncerte na kojima je okupljao najpoznatija muzička imena i tako sakupljao novac za liječenje teško bolesnih ljudi.

Marko Pantić ostaće upamćen kao vrstan profesionalac, čovjek koji je živio za svoj poziv, ali prije svega kao vjeran prijatelj, divan kolega i humanitarac koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćim medijima.

Neka mu je vječna slava. Nedostajaće nam, ne samo kao izuzetan kolega, već i kao čovjek velikog srca, dobrote i profesionalizma. Njegov osmijeh, energija i ljudskost zauvijek će ostati u našim sjećanjima.

Tvoje kolege iz Informera pamtiće te s poštovanjem i zahvalnošću što smo imali priliku raditi i družiti se s tobom.

Počivaj u miru."

Kolegica se oprostila od Marka Pantića. Foto: Instagram

Također, od Pantića se brojne kolege i prijatelji opraštaju i na društvenim mrežama.

# NOVINAR
# PREMINUO
# MARKO PANTIĆ
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