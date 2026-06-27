Pjevačica otkrila potresne detalje o smrti novinara: "Sve se odigralo dok je muzika svirala"

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života.
Ostavio je neizbrisiv trag u svijetu novinarstva, a vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i javne ličnosti.
Pjevačica Slađa Allegro, koja je bila bliska prijateljica i saradnica Marka Pantića, oprostila se od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama.
– Sinoć. Dok je muzika svirala, ti si otišao. Dok su se pjesme pjevale, dok su se duše radovale, ti si otišao. Neću objavljivati slike, ne znam... Iskreno, zbunio si me. Samo želim da ti se i sada zahvalim za sve što si učinio za mene i moju porodicu. Za moju Milu. Za svaku igračku, rođendansku čestitku... Zbogom, Marko – napisala je Slađa Allegro.
U nastavku je dodala:
– Znam samo da ću te se, dok god budem pjevala ovu pjesmu, uvijek sjetiti: "Opet ću noćas sanjati staru kuću i avliju..." – poručila je pjevačica.
Podsjetimo, Marko Pantić bio je važan dio redakcije Telegrafa.
Na rubrici "Jetset" radio je od aprila 2018. do oktobra 2020. godine. Profesionalno je izvještavao s najvećih muzičkih i kulturnih događaja, pomno pratio estradu i dešavanja na javnoj sceni, a zahvaljujući vedrom duhu i neposrednosti njegovi intervjui uvijek su privlačili veliku pažnju publike.
Vodio je emisije "Backstage" i "Telegraf asocijacije", u kojima je s poznatim ličnostima razgovarao o različitim temama na duhovit i prepoznatljiv način.
Bio je omiljen među kolegama, na terenu je uvijek unosio vedrinu, zbijao šale i izmamljivao osmijehe, a ostat će upamćen i kao veliki humanitarac.
Novinarsku karijeru započeo je još kao dječak na lokalnoj televiziji RTV Mag u Obrenovcu, nakon čega se otisnuo u štampane i online medije. Radio je u brojnim redakcijama, uključujući Srpski telegraf, portal Novosti i televiziju Studio B, a nedavno je pokrenuo i vlastiti projekt "Ludoperovanje", putem kojeg je pratio i izvještavao o dešavanjima na javnoj sceni.
Ludo Pero ostat će upamćen kao vrstan profesionalac, čovjek koji je živio za svoj poziv, ali prije svega kao iskren prijatelj, cijenjen kolega i humanitarac koji je ostavio neizbrisiv trag u regionalnim medijima.