Pjevačica otkrila potresne detalje o smrti novinara: "Sve se odigralo dok je muzika svirala"

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života.

Ostavio je neizbrisiv trag u svijetu novinarstva, a vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i javne ličnosti.

Pjevačica Slađa Allegro, koja je bila bliska prijateljica i saradnica Marka Pantića, oprostila se od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama.

– Sinoć. Dok je muzika svirala, ti si otišao. Dok su se pjesme pjevale, dok su se duše radovale, ti si otišao. Neću objavljivati slike, ne znam... Iskreno, zbunio si me. Samo želim da ti se i sada zahvalim za sve što si učinio za mene i moju porodicu. Za moju Milu. Za svaku igračku, rođendansku čestitku... Zbogom, Marko – napisala je Slađa Allegro.