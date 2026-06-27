Sve se mijenja u poslednji čas, pojavili se novi detalji uoči svadbe Tejlor Svift: MSG samo paravan?

Muzička zvijezda Tejlor Svift (Taylor Swift) i Travis Kels (Travis Kelce) još uvijek nisu javno potvrdili da će se vjenčati početkom jula u "Madison Square Gardenu" u Njujorku, iako se posljednjih dana pojavljuje sve više nagađanja i medijskih izvještaja o tome. Spekulacije su dodatno pojačane nakon što je "The New York Times", pozivajući se na izvore iz industrije zabave, objavio da par navodno planira okupljanje za oko 100 ljudi 2. jula, a potom i drugi događaj za približno 1.000 gostiju 3. jula. "Associated Press" navodi da ove informacije nije mogao nezavisno potvrditi.

Tejlor Svift sve vezano za vjenčanje drži u tajnosti . Instagram Tejlor Svift sve vezano za vjenčanje drži u tajnosti . Instagram

Dodatnu pažnju izazvali su i javno dostupni gradski dokumenti Njujorka. Prema njima, izdata je dozvola za utovar i istovar scenografije u areni od 29. juna do 4. jula, dok je "Winick Productions" zatražio dozvolu za postavljanje šatora ili nadstrešnice ispred dvorane za događaj s do 999 osoba. Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani (Zohran Mamdani) osvrnuo se na ove navode tokom konferencije za medije o sigurnosti tokom Svjetskog prvenstva, u šali spomenuvši i moguće vjenčanje. - Znamo da se to poklapa s 4. julom, America 250 i navodnim vjenčanjem Tejlor Svift, i radujemo se što ćemo ugostiti svijet. Želim im lijepo vjenčanje. Kod kuće ću slušati "Only the Young" - rekao je Mamdani.