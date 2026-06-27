Estrada se u suzama oprašta od preminulog novinara: Ženi ovog pjevača Marko poslao posljednju poruku

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo sinoć, 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života.
Ostavio je neizbrisiv trag u svijetu novinarstva, a vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i javne ličnosti.
Estrada se danas oprašta od Marka, a objave na društvenim mrežama svjedoče koliko je bio voljen i među pjevačima.
Među onima koji su u šoku i nevjerici primili vijest o njegovoj preranoj smrti je i supruga pjevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, koja je otkrila da je poslednju poruku, prije nego što je zauvijek napustio ovaj svijet, poslao njoj.
Naime, ona je objavila njihovu posljednju prepisku, u kojoj se vidi da joj je Marko poslao Slobin snimak sa koncerta, na šta mu je ona odgovorila:
– Sad za njim na "Music week" – napisala je Jelena, na šta joj je Pantić odgovorio:
– Piši. Kod koga ide – pitao je on.
Uz prepisku koju je objavila, Jelena Radanović je dodala i oproštajnu poruku:
– Posljednji snimak koji si napravio bio je Slobin, posljednja poruka koju si poslao bila je meni. I sljedeće sekunde si samo otišao. Sretan put u mir – napisala je Jelena Radanović.