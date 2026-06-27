Estrada se u suzama oprašta od preminulog novinara: Ženi ovog pjevača Marko poslao posljednju poruku

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo sinoć, 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života. Ostavio je neizbrisiv trag u svijetu novinarstva, a vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i javne ličnosti. Estrada se danas oprašta od Marka, a objave na društvenim mrežama svjedoče koliko je bio voljen i među pjevačima.

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Među onima koji su u šoku i nevjerici primili vijest o njegovoj preranoj smrti je i supruga pjevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, koja je otkrila da je poslednju poruku, prije nego što je zauvijek napustio ovaj svijet, poslao njoj. Naime, ona je objavila njihovu posljednju prepisku, u kojoj se vidi da joj je Marko poslao Slobin snimak sa koncerta, na šta mu je ona odgovorila: – Sad za njim na "Music week" – napisala je Jelena, na šta joj je Pantić odgovorio: – Piši. Kod koga ide – pitao je on.

Jelena Radanović se oprostila od Marka Pantića . Instagram Jelena Radanović se oprostila od Marka Pantića . Instagram