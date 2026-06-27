Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BOLNI TRENUCI

Estrada se u suzama oprašta od preminulog novinara: Ženi ovog pjevača Marko poslao posljednju poruku

Jelena Radanović otkrila šta joj je Pantić slao neposredno prije nego što je zauvijek napustio ovaj svijet

Marko Pantić bio je miljenik estrade. Instagram

M. K. V. / Telegraf

27.6.2026

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo sinoć, 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života.

Ostavio je neizbrisiv trag u svijetu novinarstva, a vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i javne ličnosti.

Estrada se danas oprašta od Marka, a objave na društvenim mrežama svjedoče koliko je bio voljen i među pjevačima.

Marija Šerifović se oprostila od Marka Pantića - Avaz
Breskvica se oprostila od Marka Pantića - Avaz
Tamara Milutinović se oprostila od Marka Pantića - Avaz
Marija Ramadanovski se oprostila od Marka Pantića - Avaz
Darko Tanasijević se oprostio od Marka Pantića - Avaz
+1

Među onima koji su u šoku i nevjerici primili vijest o njegovoj preranoj smrti je i supruga pjevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, koja je otkrila da je poslednju poruku, prije nego što je zauvijek napustio ovaj svijet, poslao njoj.

Naime, ona je objavila njihovu posljednju prepisku, u kojoj se vidi da joj je Marko poslao Slobin snimak sa koncerta, na šta mu je ona odgovorila:

– Sad za njim na "Music week" – napisala je Jelena, na šta joj je Pantić odgovorio:

– Piši. Kod koga ide – pitao je on.

Jelena Radanović se oprostila od Marka Pantića. Instagram

Uz prepisku koju je objavila, Jelena Radanović je dodala i oproštajnu poruku:

– Posljednji snimak koji si napravio bio je Slobin, posljednja poruka koju si poslao bila je meni. I sljedeće sekunde si samo otišao. Sretan put u mir – napisala je Jelena Radanović.

# ESTRADA
# MARKO PANTIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.